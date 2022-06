Medewerkers die klaagden over seksueel geweld binnen de VN werden ontslagen

De BBC laat onder meer Martina Bostrom vertellen wat haar overkwam in de periode dat ze werkte voor de VN-hulporganisatie UNAids. Bostrom zegt dat ze werd aangerand door haar baas. Toen ze daarna een klacht indiende, reageerden UNAids en de VN ‘gemeen en pijnlijk’, aldus Bostrom. Er werden geen maatregelen getroffen tegen haar baas.

“Seksueel misbruik, uitbuiting en intimidatie komen bij de VN voor in het hoofdkantoor, van maandag tot vrijdag”, zegt Bostrom. “Het gebeurt tijdens werktijd, het gebeurt overal.” Volgens de VN zijn klachten tegen de UNAids-chef onderzocht en kan er geen commentaar gegeven worden op deze zaak.

Meer hoge VN-functionarissen zijn intern beschermd nadat medewerkers hadden geklaagd over hun gedrag. In gelekte geluidsopnames vertelt Ben Swanson, het hoofd van de interne controledienst Oios, dat een vrouw bij hem meldde dat ze betast was door een assistent-secretaris-generaal. Toen hij die zaak aan de orde stelde, werd hem het zwijgen opgelegd, en kreeg de vrouw in kwestie het dringende advies om geen klacht in te dienen.

Immuun voor nationale wetgeving

Purna Sen, VN-woordvoerder als het gaat om intimidatie, aanranding en discriminatie, zegt dat meer vrouwen bij de VN slachtoffer zijn van seksueel geweld. Een derde van de VN-staf heeft volgens haar te maken gehad met seksuele intimidatie op het werk. “Verbijsterend”, aldus Sen, maar veruit de meeste gevallen worden nooit gemeld.

Sen is dan ook niet verbaasd over het BBC-verslag. “De gevallen die we kennen zijn slechts het topje van de ijsberg. Mensen hebben het gevoel dat er negatieve gevolgen zullen zijn als ze een zaak melden.” Ze vindt dat de VN-secretaris-generaal een divers samengesteld extern panel moet benoemen om aanbevelingen te doen.

Een woordvoerder van secretaris-generaal Antonio Guterres meldt dat dat er de laatste tijd ‘grote verbeteringen’ zijn doorgevoerd als het gaat om het tegengaan van seksueel geweld. Er zijn vrouwelijke onderzoekers ingehuurd en er is een hotline waar medewerkers hun klachten kunnen indienen.

VN-medewerkers hebben een diplomatieke status en zijn daarmee immuun voor nationale wetgeving. Dat moet voorkomen dat de medewerkers gehinderd worden in het uitvoeren van hun werk als nationale overheden daar problemen mee hebben. Maar die onschendbaarheid is volgens de VN niet bedoeld om medewerkers te beschermen als die anderen schade berokkenen.

