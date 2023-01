‘Medaillekoning’ stuurt aan op schijnverkiezingen in Myanmar

De militaire junta in Myanmar onderhandelt in alle stilte met etnische rebellengroepen over het houden van verkiezingen, waarschijnlijk in augustus. De coupplegers, onder leiding van generaal Min Aung Hlaing, zijn naarstig op zoek naar legitimiteit.

Het leger, de Tatmadaw, heeft maar een deel van het land onder controle en vecht tegen meer dan twintig verzetsgroepen, die zich steeds meer verenigen. De militairen nemen hun toevlucht tot het zaaien van angst door het ontvoeren van kinderen, het beschieten van scholen, het in brand steken van huizen en dorpen, en het gevangenzetten van opposanten. Bij deze terreur zijn al meer dan 2600 burgers omgekomen.

Dus kondigde coupleider Hlaing op 4 januari dit jaar tijdens de viering van de 75ste Onafhankelijkheidsdag algemene verkiezingen aan. De dag stond in het teken van een grote militaire parade in de nieuwgebouwde hoofdstad Naypiydaw, waar met name ambtenaren en militairen wonen en werken. Hlaing liet zich daar toejuichen, terwijl colonnes pantservoertuigen en trucks met raketwerpers voorbijtrokken. Ook een lange stoet soldaten marcheerde in het gelid over een immens brede boulevard.

De militaire leider, generaal Min Aung Hlaing staat in zijn Mercedes als hij de troepen voorbij rijdt tijdens de viering van de Onafhankelijkheidsdag op 4 januari. Beeld AFP

Hang naar erkenning

Gestoken in een witte, traditionele Birmese tuniek, en omhangen met een breed lint met een medaille op de heup en een op de borst, sprak Hlaing daar over “cruciale, eerlijke en gedisciplineerd verlopende verkiezingen, die de bloem vormen van een democratie met een meerpartijenstelsel”. Het is een uitspraak die de regering in ballingschap, de Nationale Eenheidsregering (Nug), bestaande uit bij de staatsgreep in februari 2021 afgezette politici en leiders van etnische rebellen, niet serieus neemt.

De verkiezingen moeten Hlaing steviger in het zadel helpen, want zowel binnen als buiten Myanmar is hij een paria. De generaal is bij publieke optredens behangen met medailles, waarop hij verzot is. Hij heeft inmiddels meer dan 25 gouden erepenningen, lintjes en ridderordes uit binnen- en buitenland op zijn borst. Zo kende de medaillekoning zichzelf vorig jaar bij de viering van de Onafhankelijkheidsdag twee nieuwe titels met bijbehorende erepenningen toe. Het valt het generaalsregime zwaar tegen dat behalve al die imposante eretekens, de erkenning uitblijft.

Nog onlangs droeg de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de junta op het geweld te stoppen en alle politieke gevangenen vrij te laten. Rusland en China blokkeerden die resolutie niet, wat veelzeggend is.

Hlaing hoopt nu met verkiezingen alsnog zijn doel te bereiken. Vrijwel niemand gelooft dat die eerlijk zullen verlopen. Het leger zal de verkiezingen naar verwachting strak regisseren, en dus ook wie eraan mee mogen doen. Tegelijkertijd kreeg de afgezette leider van Myanmar en Nobelprijs voor de Vrede-laureaat Aung San Suu Kyi 33 jaar gevangenisstraf opgelegd voor verzonnen strafbare feiten, zoals fraude bij haar verkiezingsoverwinning in 2020. Het laatste wordt door internationale waarnemers stellig ontkend.

Om steun te verwerven sprak de junta eerder met vijf kleine etnische rebellengroepen en naar dit weekend bekend werd ook met vertegenwoordigers van drie grote gewapende groepen, die flinke stukken van Myanmar controleren. De Shan State Progress Party, die in het noorden van Myanmar sinds jaar en dag veel macht heeft over een deel van het Shan-gebied, is niet tegen verkiezingen, zolang die de autonomie van de Shan State niet aantasten. Hetzelfde geldt voor de partij die de Wa-provincie bestuurt en die 25.000 strijders onder de wapenen heeft.

Goede sier maken in het buitenland

Niet gesproken wordt met de regering in ballingschap, de Nug, onder het banier waarvan nu zo’n vijftien rebellengroepen zich verenigen. Al vele tientallen jaren streven vele onafhankelijkheidsbewegingen naar autonomie in delen van Myanmar, maar voor het eerst werken ze nu samen om de junta af te zetten.

Generaal Hlaing probeert met concessies aan rebellengroepen steun voor de door het leger geregisseerde (schijn)verkiezingen te werven. Hij wil als ‘democratisch’ gekozen leider ook in het buitenland goede sier kunnen maken, want met al die medailles alleen lukt hem dat niet.

