Mauritanië weigert tegen de afspraak in migranten terug te nemen van Spanje

Een boot van de Spaanse Guardia Civil met 168 geredde migranten aan boord wordt sinds donderdag de toegang tot de havens van Mauritanië geweigerd. De politie-eenheid trof de migranten aan in open water op een zinkende cayuco, een typische boot van de West-Afrikaanse kusten. Spanje heeft een deal met Mauritanië dat onderschepte migranten door het land worden teruggenomen, maar nu weigert Mauritanië dat. Volgens bronnen van de Spaanse krant El País worden de migranten nu naar Senegal teruggebracht.

Terwijl de autoriteiten met elkaar in de clinch lagen, was onder de migranten onrust ontstaan. De Guardia Civil heeft zelfs waarschuwingsschoten gelost. Het Spaanse ministerie van binnenlandse zaken ontkent dat de Guardia Civil in eerste instantie probeerde de migranten stilletjes naar de Canarische Eilanden te brengen. Dit ligt gevoelig, omdat de eilanden in de afgelopen maanden sterk onder druk zijn komen te staan vanwege het grote aantal migrantenbootjes dat er vanuit Afrika arriveert.

Informatie inwinnen over smokkelroutes

Mauritanië en Spanje werken normaliter nauw samen: in het West-Afrikaanse land zijn tientallen Spaanse agenten gestationeerd. Daardoor zoeken mensensmokkelaars verder afgelegen vertrekpunten, zoals zuidelijker in Senegal. Die lange route van 1700 kilometer over de ruige oceaan heeft volgens hulporganisaties sinds 2018 al zevenduizend migranten het leven gekost. Mogelijk dat Mauritanië de boot weigert omdat die vanuit Senegal vertrok. Zeker is dat Mauritanië meer onder druk komt te staan door mensensmokkelroutes in het land, onder andere door instabiliteit in Senegal.

Deze zomer zijn meerdere keren boten vol migranten onderweg naar de Canarische Eilanden gezonken. Op de eilanden worden steeds vaker van die typische Afrikaanse boten aangetroffen waarmee migranten vervoerd worden. Spanje sluit zo veel mogelijk deals met de landen die als vertrekpunt gebruikt worden aan de West-Afrikaanse kust. Zo krijgt Mauritanië sinds 2009 10 miljoen euro per jaar, waarmee onder meer de onkosten voor Mauritaanse grenswachten en materiaal worden betaald. Mogelijk weigert Mauritanië de migranten nu, omdat het betere voorwaarden wil bespreken met Spanje.

Behoefte doen in emmers

Dat de Spaanse Guardia Civil vaker grotere hoeveelheden migranten op open zee moet redden, geeft ingewikkelde situaties. Hun boten zijn hierop niet toegerust. De migranten moeten hun behoefte in emmers doen. Op foto’s vanaf de boot is te zien hoe zij opeengehoopt onder tentzeilen zitten.

De vakbond van de Guardia Civil, Jucil, beklaagt zich al langere tijd over de niet-oceaanwaardige cayucos. Als zij niet in de buurt van de kust worden gestopt, dan verwordt de politie-eenheid op volle zee tot een reddingsorganisatie, waar die niet voor is uitgerust.

