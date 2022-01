Mattarella bereid tot tweede termijn als president Italië

De Italiaanse president Sergio Mattarella is bereid een tweede termijn te aanvaarden na een klemmend beroep op hem van de regeringspartijen. Het lukte het Italiaanse parlement en de regionale vertegenwoordigers afgelopen dagen niet om het eens te worden over een andere kandidaat.

“President Sergio Mattarella’s bereidheid een tweede termijn te aanvaarden, zoals verzocht door een overweldigende meerderheid van de politieke partijen, toont zijn grote verantwoordelijkheid en verbondenheid met het land en zijn instituties”, zei de minister voor regionale zaken Mariastella Gelmini. Aanvankelijk wilde de 80-jarige Mattarella ermee stoppen.

Mattarella kreeg zaterdag in de zevende stemronde bijna vierhonderd stemmen, ofschoon hij formeel niet eens verkiesbaar is. De coalitiepartijen zijn het eens geworden dat ze in de volgende ronde later op de zaterdagmiddag de 80-jarige president aan de minimaal benodigde 505 stemmen willen helpen.

Een ook voormalig premier Silvio Berlusconi, die zich op het laatste moment terugtrok als presidentskandidaat, zei de herverkiezing van Mattarella te zullen steunen. “We vragen hem een groot offer te brengen, maar we weten dat we in het landsbelang een beroep op hem kunnen doen”, aldus Berlusconi, die bevestigde dat Mattarrella de enige persoon is die breed wordt gesteund.

Verdeeld

Het Italiaanse parlement en de regionale vertegenwoordigers bleken de afgelopen dagen diep verdeeld te zijn over de vraag wie de 80-jarige Mattarella moet opvolgen. Bij de diverse stemrondes kreeg geen enkele van de kandidaten een meerderheid van de stemmen.

Premier Mario Draghi kreeg zelf te weinig steun voor zijn kandidatuur omdat zijn regering het land juist in rustiger vaarwater heeft gekregen en men hem niet kwijt wil als premier. Hij heeft zaterdag met Mattarella gesproken over de situatie. Draghi heeft volgens een bron namens de regering Mattarella verzocht aan te blijven “voor het welzijn en de stabiliteit van het land”.

Matteo Salvini, leider van de rechtse Lega-partij, zei dat de “Italianen niet nog een dag van verwarring verdienen. Laten we president Mattarella herbenoemen... en Draghi. En laten we vanmiddag meteen weer aan het werk gaan. De problemen van de Italianen wachten niet”, aldus Salvini.

Dit bericht is geactualiseerd nadat bekend werd dat Mattarella akkoord ging met een tweede termijn.

