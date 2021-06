Massale en alarmerende hongersnood dreigt na geweld in Tigray

Miljoenen mensen lijden nu al voedselgebrek in de noordelijke Ethiopische regio Tigray. Die noodsituatie dreigt uit te lopen op massale hongersnood, zo waarschuwen vijftien VN-agentschappen en humanitaire hulporganisaties. Volgens schaarse berichten die uit de door geweld geteisterde regio naar buiten komen, zet de Ethiopische overheid honger zelfs bewust in tegen de bevolking.

Hongersnood treft nu al zeker 350.000 mensen in de regio, melden de organisaties in een nieuw rapport. Voor nog eens twee miljoen inwoners van Tigray is dat gevaar heel dichtbij. In het bergachtige gebied dat iets groter is dan Nederland, wonen circa zes miljoen mensen.

Het rapport heeft de situatie in het westen van de regio niet in kaart kunnen brengen, omdat hulpverleners daar geen toegang meer krijgen. Ook in andere delen van Tigray waar gevochten wordt, is hulpverlening nauwelijks mogelijk vanwege het oorlogsgeweld.

Nobelprijs voor de Vrede

De regering van Ethiopië heeft militairen ingezet tegen de rebellen in Tigray en ook militairen uit buurland Eritrea en milities uit de naburige provincie Amhara zijn er actief. Onbekend is hoeveel slachtoffers het conflict heeft veroorzaakt, circa 70.000 mensen zijn gevlucht naar buurland Soedan.

Tot 2018 waren de Tigrayers dominant in de Ethiopische politiek. President Abiy Ahmed, die toen aan de macht kwam, heeft de andere bevolkingsgroepen meer zeggenschap gegeven.

Abiy is door de internationale gemeenschap geprezen voor zijn beleid, in 2019 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede.

In november vorig jaar besloot hij militairen in te zetten tegen de opstandige regionale regering in Tigray. Dat is uitgelopen op een bloedige strijd, waarbij nu ook hongersnood bewust ingezet lijkt te worden.

Ondervoede kinderen

Media hebben nauwelijks toegang tot Tigray, maar verslaggevers van persbureau AP zijn er toch in geslaagd om de verhalen van bewoners op te tekenen. Vrouwen vertellen over hun ondervoede kinderen, die ze soms pas na een barre tocht naar een ziekenhuis konden brengen.

Boeren vertellen over bewuste acties van militairen om hun werk onmogelijk te maken. Soldaten zouden hun gewassen vernietigen, vee doodschieten en voedselvoorraden roven of vergiftigen. Landbouw in de regio is volgens de verhalen een soort verzetswerk geworden, dat alleen mogelijk is als er geen militairen in de buurt zijn.

De Ethiopische overheid ontkent deze beschuldigingen. Volgens een woordvoerder in Addis Abeba krijgen boeren hulp en wordt er voedsel verstrekt. “Er zijn geen voedseltekorten”, zei het hoofd van de rampenbestrijding Mitiku Kassa vrijdag.

‘Dit gaat nog veel erger worden’

Mark Lowcock, chef hulpverlening bij de VN, ziet dat anders. “Er is hongersnood in Tigray”, zei hij vrijdag. De situatie is ‘alarmerend’ volgens David Beasly, hoofd van het VN-voedselprogramma WFP. Lowcock waarschuwde: “Dit gaat nog veel erger worden”. Alleen snel optreden om voedsel naar de regio te krijgen kan een massale hongersnood zoals in 1984 voorkomen. “Dan kunnen we het ergste nog vermijden.”

WFP slaagt er wel in om 1,4 miljoen mensen in Tigray voedselhulp te geven. “Maar dat is amper de helft van het aantal dat we zouden moeten bereiken”, zei Beasly. In de 53 dorpen waar WFP komt, is volgens hem de helft van de moeders en bijna een kwart van de kinderen ondervoed. “Zonder voedsel zullen velen van hen sterven.”

