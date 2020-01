Massa-evacuatie in zuidwesten Australië. ‘Iedereen moet weg’

Dichte mist, roetzwarte rookpluimen en tientallen kilometers file. Het was chaotisch in het zuidwesten van Australië waar tienduizenden mensen donderdag in het verkeer vast kwamen te zitten toen ze probeerden de populaire badplaatsen in het gebied te ontvluchten. Vanwege de felle bosbranden in de regio gelastten de autoriteiten van de deelstaat New South Wales evacuaties uit een gebied dat zich over 240 kilometer uitstrekt, van de kustplaats Batemans Bay tot aan de grens met deelstaat Victoria. Er geldt inmiddels ook een zevendaagse noodtoestand in de deelstaat.

Vanwege de zomervakantie en de festiviteiten rond oud en nieuw wordt de zuidwestkust van Australië momenteel bevolkt door tienduizenden vakantiegangers die zich jaarlijks aan de kust nestelen voor een strandvakantie. Na een evacuatiebevel van de lokale overheid werden snelwegen, die eerder vanwege de branden gesloten waren, geopend. Een snelweg richting het noorden en een richting het zuiden moeten de bezoekers en inwoners een vluchtroute uit het rampgebied bieden. Lokale media melden dat automobilisten soms wel tien uur lang vast kwamen te zitten in het verkeer en dat de files een lengte bereikten van zo'n vijfentwintig kilometer.

Naast de grootschalige evacuatie over de weg worden inwoners en bezoekers van het gebied ook via de lucht en over het water uit de regio gehaald. Het Australische leger heeft twee marineschepen en vijf helikopters ingezet om te helpen bij de evacuatie en om mensen van drinkwater, medische zorg en brandstof te voorzien. Door de bosbranden zijn veel tankstations in de regio gesloten, waardoor toeristen en inwoners moeilijker weg kunnen komen.

Een helikopter blust bij Batemans Bay in New South Wales. Beeld AFP

Satelietbeelden van de bosbranden in Australia. (Copernicus Sentinel Imagery via AP) Beeld AP

Rook en vuur bij Lake Conjola. Beeld AP

Droog en verbrand gebied bij Bairnsdale. Beeld AP

Vuur bij Bairnsdale. Beeld AP

Brandweerlieden bezien de ontwikkelingen van het vuur bij Orbost en Lakes Entrance in Gipplsland. Beeld Getty Images

Het is van het grootste belang dat iedereen het gebied verlaat, zo benadrukte Andrew Constance de transportminister van New South Wales. “Iedereen moet weg. We krijgen zaterdag een ergere dag dan we tot nog toe hebben meegemaakt”. Komend weekend loopt de temperatuur naar verwachting weer op tot boven de veertig graden. Ook trekt de wind dan weer aan, waardoor de bosbranden zich makkelijker uit kunnen breiden.

Ook in de zuidelijker gelegen deelstaat Victoria grijpt het vuur inmiddels flink om zich heen. Zo illustreert de nijpende situatie in en rondom de kustplaats Mallacoota. Het stadje is een van de twintig plaatsen die geheel door bosbranden zijn ingesloten. Tussen de twee- en drieduizend mensen vluchtten in Mallacoota naar het strand om aan de vuurzee te ontsnappen. Vanaf de kustlijn keken ze machteloos toe hoe de vuurzee hun dorp verwoestte. Inmiddels zouden zeker achthonderd personen met een marineschip over zee zijn weggevoerd uit het stadje. Anderen wisten via de lucht te ontkomen.

De huidige bosbranden in Australië zijn uitzonderlijk groot en verwoestend. Ondanks dat het land jaarlijks met grote vuurhaarden te kampen heeft, zijn de bosbranden dit jaar door de extreme droogte uniek. Zeker zeventien mensen kwamen al om het leven. In New South Wales zijn al minstens 1300 woningen in de as gelegd, waarvan 381 in de afgelopen week. Donderdagmiddag woedden er volgens de autoriteiten nog ongeveer 150 bosbranden in New South Wales en Victoria.

