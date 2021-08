Maryam (23) durft haar huis niet meer uit: ‘Onze stad is in handen van de duivelse Taliban gevallen’

“Het schieten wordt steeds luider. Het komt dichterbij. Ik weet niet wat ik moet doen.” Dat berichtje stuurde de 23-jarige Maryam Ghulami donderdagavond via WhatsApp, gevolgd door een reeks huilende emoji’s. De Taliban hadden op dat moment het centrum van haar woonplaats Herat bereikt. De volgende ochtend was het stil op straat.

Maryam en haar familie hadden de gevechten overleefd, maar de uitkomst was nog angstaanjagender: “Onze stad is in handen van de duivelse Taliban gevallen”, schreef ze, gevolgd door een gebroken hartje.

Herat, de derde stad van Afghanistan en een belangrijk economisch en cultureel centrum, was in de nacht van donderdag op vrijdag de elfde stad die in handen van de Taliban viel. Dat gebeurde na wekenlange gevechten aan de rand van de stad, waar vooral Ismail Khan, een voormalige strijdheer en gouverneur van de stad, de verdediging leidde met zijn eigen militie. De 75-jarige Khan, ook wel de Leeuw van Herat genoemd, lijkt zich nu aan de Taliban te hebben overgegeven – de groep plaatste een foto met hem op sociale media.

Niet lang na Herat volgde Kandahar, de tweede stad na Kaboel en bovendien het oorspronkelijke hoofdkwartier van de Taliban. Vanuit hier veroverden de Taliban in de jaren negentig het land, totdat ze in 1996 Kaboel innamen. Op sociale media werden donderdagmiddag al video’s gedeeld van Talibanstrijders in het centrum van de stad en voertuigen van het leger die razendsnel de stad uit reden.

Op de vlucht naar Kaboel

Rond twee uur ’s nachts stuurde een inwoner van de stad via WhatsApp: “Kandahar is in handen van de Taliban gevallen. Alle regeringsleiders en soldaten zijn naar een legerbasis buiten de stad vertrokken.” Een regeringsbron bevestigde het nieuws vrijdagochtend aan persbureau Reuters.

De man uit Kandahar wil uit veiligheidsoverwegingen niet genoemd worden. Vanwege het soort werk dat hij doet zou hij het doelwit van de Taliban kunnen worden. Er zijn veel berichten dat mensen die voor de overheid, internationale troepen of ngo’s hebben gewerkt worden vermoord. Zelf was hij daarom voor de val van de stad al naar Kaboel gevlucht.

Hij is lang niet de enige. Save the Children schat in dat de afgelopen week 10 tot 15.000 gezinnen, inclusief zo’n 72.000 kinderen, vanuit heel het land in Kaboel zijn gearriveerd. Hoe lang het daar nog veilig is, is de vraag. Vrijdag gonsde de hoofdstad van de geruchten dat de Taliban er binnen een dag aan de poort zullen staan.

Met zijn familie en vrienden in Kandahar kan hij moeilijk contact krijgen. “Het netwerk ligt er voortdurend uit. Ik maak me erg zorgen.” Een deel van zijn familie woont buiten de stad, in een district dat al langer in handen van de Taliban was. “Niemand durft nu zijn huis uit. De kinderen gaan niet naar school, mensen gaan niet naar hun werk.”

Vrouwen niet meer alleen over straat

Voor Maryam was de stad uitvluchten niet mogelijk. De wegen rondom Herat waren al lange tijd niet veilig meer en geld voor een vliegticket heeft haar familie niet. Ze zit sinds lange tijd thuis. Nabijgelegen dorpen waar ze trainingen geeft aan jongeren en vrouwen zijn al weken in handen van de Taliban. Sindsdien is communicatie met die dorpen niet mogelijk, dus hoe het met de mensen daar gaat weet ze niet.

Wel vreest ze dat er weer strenge regels gelden, net als toen de Taliban in de jaren negentig over het land heersten. Vanuit allerlei regio’s komen berichten dat vrouwen niet meer alleen de straat op mogen en dat meisjesscholen worden gesloten.

“De Taliban zijn niet voorspelbaar”, schrijft ze vrijdagmiddag via WhatsApp. “Het is nu kalm buiten, maar we durven de straat niet op. We weten niet wat er gaat gebeuren nu, en morgen, en daarna.”

Ze sluit af met een verdrietig gezicht en een gebroken hart.

De naam van de anoniem opgevoerde man is bekend bij de hoofdredactie.

