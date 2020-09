Marseille keert zich tegen de Parijse regeldrift

Alle bars en restaurants in Marseille en de nabijgelegen stad Aix-en-Provence moeten vanaf vandaag twee weken dicht. Maar of dat ook gebeurt, is zeer de vraag. Er is in deze steden een ware revolte uitgebroken tegen wat in het diepe zuiden de ‘Parijse ­regeldrift’ wordt genoemd.

Vrijdag demonstreerden horeca­ondernemers massaal tegen de maatregel. Opmerkelijk: zij krijgen de volle steun van de lokale politiek. De centrum-rechtse burgemeester van Aix bijvoorbeeld, Maryse Joissains, beschuldigt minister van gezondheid Olivier Véran zelfs van onnozelheid en paniekzaaierij. ‘Bij ons liggen 16 mensen in het ziekenhuis, van wie er zeven op de ic verblijven. Als je deze cijfers ziet, dan is deze ingreep toch niet serieus?’

Ook haar groene collega in Marseille, Michèle Rubirola, meent dat de toestand op geen enkele manier een sluiting van een economisch belangrijke sector rechtvaardigt. “Ik accepteer niet dat de Marseillais het slachtoffer worden van maatregelen die niemand begrijpt”, fulmineerde Rubirola op Twitter.

Rubirola, die van origine huisarts is, heeft tien dagen uitstel gevraagd. Zij wijst er op dat Marseille nu 281 besmettingen telt op 100.000 inwoners, dat waren er een week eerder 321. “Waarom strenger worden nu er sprake lijkt te zijn van een opklaring?” Mocht Parijs niet ingaan op haar verzoek, dan zal de gemeentepolitie eigenaars van bars en restaurants die open blijven met rust laten. “Onze politie heeft wel wat beters te doen”, ­aldus een van de wethouders van ­Rubirola.

Minister Véran hamert er ondertussen op dat de cijfers er voor Marseille bijzonder slecht uitzien. Op de nieuwe Covid-kaart die hij woensdag ­presenteerde, zijn Marseille en Aix donkerrood gemarkeerd. Donkerrood correspondeert met alarmfase vier, wat staat voor ‘maximale waakzaamheid’.

De criteria voor de alarmfasen – zoals het aantal nieuwe besmettingen en het aantal zieke 65-plussers – zijn aangescherpt. Ze hebben nu betrekking op het gebied van de grootste stad in een departement. Het omliggende, dunner bevolkte gebied telt niet meer mee.

De strijd tussen Parijs en Marseille over de aanpak van de epidemie woedt al langer. Marseille is het bolwerk van de fel omstreden viroloog Didier Raoult, een groot pleitbezorger van het middel hydroxychloroquine. Raoult is een ware volksheld in het zuiden en ook de politiek van Frankrijks tweede stad loopt weg met hem. Toen premier Jean Castex eind augustus een Covid-persconferentie gaf, deed Rubirola dat op hetzelfde moment ook. In het gezelschap van Raoult.

Raoult leeft op voet van oorlog met het hoofdstedelijke ‘medische establishment’ dat het landelijke beleid bepaalt. Op hun beurt moeten Véran en de zijnen niets hebben van Raoult die claimt dat zijn aanpak in Marseille tot veel minder doden heeft geleid dan in Parijs.

Dat het aantal besmettingen nu juist erg oploopt, komt volgens Raoult door het feit dat in Marseille veel meer mensen worden getest. Het centrum dat Raoult leidt, het IHU Méditerranée Infection, test 10.000 personen per dag. Dat dat zou ruim dertig procent meer zijn dan in de hoofdstad.

