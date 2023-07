‘Mars tegen sodomie’ bestormt Tbilisi Pride op muziek uit Lord of the Rings

Het is zaterdag rond het middaguur als een grote groep mensen zich verzamelt rondom het standbeeld van de Georgische schrijver Vazha-Pshavela. Het monument staat op een druk verkeersknooppunt in een noordelijke buitenwijk van Tbilisi. Boven het hoofd van de negentiende-eeuwse, nationalistische schrijver hangen donkere donderwolken – het is drukkend warm in de stad. Maar ook bij de mensen op het plein broeit het.

Rondom het standbeeld hebben zich zo’n drieduizend mensen verzameld. Tientallen van hen hebben een Georgische vlag als een superheldencape over hun rug hangen, anderen houden christelijke iconen voor hun borst. Sommigen dragen T-shirts met daarop teksten als ‘God. Familie. Vaderland’. Tussen de menigte staan ook Georgisch-orthodoxe monniken met lange baarden en zwarte gewaden.

De bijeenkomst is georganiseerd door Alt-Info, een ultraconservatief, nationalistisch, antiwesters en pro-Russisch mediaplatform. In 2021 vloeide daar ook een politieke partij met de naam de Conservatieve Beweging uit voort. Het doel van de organisatoren is die middag richting het Lisi-meer te marcheren.

Bij dat meer, in de heuvels aan de rand van de stad, vindt dit jaar het afsluitende festival van de Tbilisi Pride Week plaats. De initiatiefnemers van de mars doopten de zogeheten ‘tegendemonstratie’ van de pride op voorhand tot een ‘mars tegen sodomie’.

Hymne van de Orks

Tegen een uur of één, wanneer er een paar donderslagen hebben geklonken en de lucht langzaam opklaart, komt de menigte in beweging. Onder begeleiding van de hymne van de Orks, de trolachtige wezens uit de befaamde Lord Of The Rings-films, zet de stoet koers richting het festivalterrein. Daar zullen die middag duizenden mensen uit de lhbti+-gemeenschap samenkomen om hun diversiteit, gelijkheid en vrijheid te vieren – of dat is tenminste het plan.

Maar die vrijheid is relatief in Georgië, zo bewees het recente verleden. Twee jaar geleden werd de pride-optocht in de binnenstad van Tbilisi op het laatste moment afgeblazen toen een tegendemonstratie het evenement dwarsboomde nog vóór het begonnen was.

De pride ontaardde dat jaar in geweldsorgie waarbij meer dan vijftig journalisten gewond raakten. Een Georgische verslaggever overleed een aantal dagen later aan zijn verwondingen. Hoewel meer dan honderd geweldsplegers destijds werden opgepakt, lopen de organisatoren van de demonstratie nog altijd vrij rond.

Pride achter gesloten deuren

Noodgedwongen organiseerde Tbilisi Pride het afsluitende feest dit jaar daarom achter gesloten deuren. Deelnemers die naar het evenement wilden, werden vooraf online geverifieerd. De organisatie kreeg in aanloop naar het festival ook veiligheidsgaranties van het ministerie van binnenlandse zaken, vertelt Tamar Kapanadze van Tbilisi Pride over de telefoon. “We hebben wekenlang contact gehad met het ministerie. Ze zeiden dat er genoeg politie zou zijn om ons te beschermen”.

Het was een voorzichtige geruststelling. Maar ook dit jaar komt het niet zover. Hoewel er langs de ruim vier kilometer lange route van de tegendemonstratie een batterij aan politieagenten staat, krijgt de mars onderweg een steeds grimmiger karakter. Er klinken nationalistische en religieuze leuzen.

Anti-lhbti+-demonstranten braken in Tbilisi door het politiekordon. Beeld AP

Agent omhelst demonstrant

Eenmaal bij het festivalterrein weten de grofweg drieduizend demonstranten door twee politiekordons te breken. Tegen die tijd is de organisatie van de het pride-feest, die ter plekke is om de laatste voorbereidingen te treffen, al geëvacueerd. Het festival laat weten dat alle festiviteiten vanwege veiligheidsoverwegingen zijn geannuleerd.

Op beelden die online circuleren, is te zien hoe politieagenten de hooligans vrijuit hun gang laten gaan. Een enkele agent geeft de demonstranten een omhelzing. De opmars eindigt in de bestorming van het terrein.

De hooligans slopen installaties, plunderen de bevoorrade bars en eetkraampjes en verbranden regenboogvlaggen. Sommigen poseren met christelijke kruisen en iconen voor een groepsfoto, anderen drinken champagne terwijl ze victorie kraaien alsof ze zojuist een vijandelijke stad hebben ingenomen. De politie staat erbij en kijkt ernaar.

‘Georganiseerde aanval’

In de loop van de middag druipen de plunderaars onbelemmerd en onbestraft af, nadat Zurab Makharadze, een van de leiders van Alt-Info, de ‘overwinning’ heeft uitgeroepen. Vrijwel tegelijk bedankt parlementsvoorzitter Shalva Papuashvili van regeringspartij Georgische Droom in een eerste reactie op de gebeurtenissen de politie voor haar inspanningen.

Volgens de politicus toonde de politie ‘een gepaste reactie’ op het tegenprotest, waarvoor vooralsnog geen arrestaties zijn verricht. De opmerking past in de retoriek van de regeringspartij: partijleden richtten de afgelopen tijd regelmatig hun pijlen op vermeende westerse ‘lhbti+-propaganda’ die kinderen kwaadwillig zou beïnvloeden.

Online klinkt er intussen volop afschuw onder begeleiding van de hashtag #liefdeisliefde. In een verklaring schrijft de organisatie van Tbilisi Pride dat de operatie een ‘samenwerking tussen het ministerie van binnenlandse zaken en Alt-Info’ was. ‘De regering steunde het geweld’, zo stelt de organisatie. ‘Dit was een georganiseerde aanval van de Georgische regering en een Poetinistische, gewelddadige groepering.’

De enige hoop wat Kapanadze betreft? “Een andere regering, want de huidige offert de rechten van lhbti+-mensen op ten faveure van het Kremlin.”

