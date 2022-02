Marokkaans jongetje Rayan uit put gehaald, maar niet meer in leven

Bij de ingang van de tunnel stond een groep brandweerlieden met medische apparatuur klaar om actie te komen. Ook zijn een ambulance en een helikopter ter plekke, evenals de ouders van het kind.

Morocco: Boy, 5, rescued after spending four days trapped in deep well https://t.co/uvbHYXBBry — Sky News (@SkyNews) 5 februari 2022

Rayan viel dinsdagmiddag per ongeluk in de droge put in de buurt van zijn huis in het dorp Bab Berred, ongeveer 150 kilometer ten noorden van de stad Fez. De put zelf was te smal voor een reddingsoperatie en daarom is ernaast een enorm gat van 28 meter diep gegraven. Vrijdag zijn de reddingswerkers begonnen van een horizontale gang naar de put. Er is onafgebroken gewerkt om de kleuter te ontzetten.



De kleuter was eerder al voorzien van water en zuurstof. Heel het land en ook de regering leefde mee. De reddingsoperatie werd op meerdere kanalen live uitgezonden.

Dit bericht wordt aangevuld.