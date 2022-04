Marioepol vreest meer dan 20.000 doden, EU broedt op een nieuw sanctiepakket

De straten van Marioepol zijn na anderhalve maand beleg door Russische troepen ‘geplaveid met lichamen’, vertelde burgemeester Vadim Bojtsjenko op maandag aan persbureau AP. Volgens de burgemeester zijn er in ieder geval 10.000 burgerdoden gevallen, en vreest hij dat het werkelijke aantal al 20.000 bedraagt. Van de 400.000 inwoners die de stad voor de oorlog had, zouden er naar zijn schatting nog altijd 120.000 in de stad zijn, veelal verstoken van voldoende water, voedsel en brandstof.

De militaire stand van zaken in de stad die Rusland koste wat kost wil veroveren is van buitenaf moeilijk te beoordelen. Denis Poesjilin, leider van de pro-Russische separtisten in de Donbas, zei maandag op de Russische televisie dat de haven van Marioepol inmiddels in Russische handen is. Volgens Bojtsjenko gaan de gevechten nog door, ook in de haven. “Het is lastig, maar ons heroïsche leger houdt stand.”

Ook elders in Oekraïne is de humanitaire situatie verschrikkelijk, volgens Manuel Fontaine, directeur van Unicef. Die vertelde na een bezoek aan het land dat twee derde van alle Oekraïense kinderen de afgelopen zes weken hebben moeten vluchten. “In 31 jaar als hulpverlener heb ik zelden in zo’n korte tijd zoveel schade aangericht zien worden”. ‘

Russische kolonne is op weg naar de Donbas

Op verschillende plekken in Oekraïne vonden enkele Russische luchtaanvallen plaats, schijnbaar voornamelijk gericht op het uitschakelen van de Oekraïense luchtafweer. Het lijkt erop dat Rusland een nieuwe poging doet om luchtsuperioriteit af te dwingen, in voorbereiding op een groot offensief in de Donbas. Dat is tot nu toe niet gelukt.

Satellietbeelden toonden een Russische kolonne legervoertuigen van 13 kilometer lang, die op weg is naar de Donbas. Oekraïne denkt dat de opbouw van Russische troepen daar bijna voltooid is, en verwacht dat de komende dagen de strijd weer in alle hevigheid losbarst.

President Zelenski van Oekraïne pleitte ook maandag weer voor meer sancties en meer militaire hulp – hij is bang dat Oekraïne straks wapens tekort komt.

Inwoners van Marioepol dragen hun bezittingen in een straat vol gebombardeerde huizen. Beeld REUTERS

Er is nog geen unanimiteit binnen de EU over een olieboycot

De Europese Commissie broedt op een nieuw sanctiepakket tegen Rusland waarvan ook een olieboycot deel zou moeten uitmaken. Maar de vereiste unanimiteit onder de 27 EU-landen is er nog lang niet. Dat bleek maandag tijdens een reguliere vergadering van de EU-ministers van buitenlandse zaken in Luxemburg.

Zij namen geen nieuwe besluiten. Het vijfde sanctiepakket van vorige week, met onder meer een kolenboycot, is nog vers. Over een olieboycot is overeenstemming een stuk moeilijker omdat een aantal landen, zoals Bulgarije, sterk afhankelijk is van Russische olie. Hongarije zal in dit stadium ook dwarsliggen.

Cruciaal is de rol van Duitsland. Minister Annalena Baerbock riep in Luxemburg op tot een ‘gecoördineerd plan om fossiele brandstoffen (uit Rusland) geheel uit te faseren’, maar verder speelt Berlijn geen voortrekkersrol. EU-buitenlandchef Josep Borrell zei dat een olieboycot ‘vroeger of later’ een feit zal zijn.

Lees ook:



Oekraïne maakt zich op voor de slag om het oosten

Terwijl Oekraïne in de omgeving van Kiev de schade opneemt, bereidt de regio Donbas zich voor op een verheviging van de strijd.