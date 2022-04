Marioepol staat op barsten - burgemeester meldt al tienduizend doden

Lichamen vormen ‘een tapijt in de straten van Marioepol’, aldus burgemeester VadimBoitsjenko, die gisteravond meldde dat er al 10.0000 inwoners om het leven zijn gekomen. Hij gelooft denkt dat het dodental de 20.000 voorbij kan streven als er niet snel iets verandert, zo zei hij tegenover persbureau AP. De val van de zuidelijke havenstad lijkt aanstaande, na weken van hevige artilleriebeschietingen.

In dit bericht het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht uit Oekraïne. Het liveblog over de oorlog in Oekraïne vindt u hier.

De burgemeester beschuldigt Rusland ervan om humanitaire konvooien die de stad willen bereiken te dwarsbomen, omdat de Russen niet willen dat de buitenwereld ziet hoe ernstig de situatie in de stad is. Van de 400.000 inwoners die de stad voor de oorlog had, zouden er naar zijn schatting nog altijd 120.000 in de stad zijn, veelal verstoken van voldoende water, voedsel en brandstof.

“Vandaag is onze laatste dag van strijd”, schreef een Oekraïense brigadier gisteren op Facebook, claimend dat de munitie van de troepen die de stad verdedigen begint op begint. Een deel van stad is inmiddels al in handen van de Russen, aldus Oekraïne zelf, waardoor het voor de verdedigers steeds moeilijker is één front te vormen.

In het Facebookbericht staat dat de 36e Marinebrigade zich zou hebben ingegraven rondom de staalfabriek van Azov. De brigade bestond aanvankelijk uit tegen de drieduizend man, de helft daarvan zou gewond zijn geraakt. Gisteren kwamen er ook berichten naar buiten dat pro-Russische separatisten in het gebied ook de haven van de stad al zouden hebben ingenomen, wat werd weersproken door de burgemeester.

Chemische aanval

Ook wordt melding gemaakt van het gebruik van chemische wapens in de stad. Het Azovbataljon, dat vecht in Marioepol, maakte maandag melding van een drone met een onbekende giftige stof, die door het Russische leger zou zijn gebruikt. Drie personen kregen last van ademhalingsproblemen en bewegingsstoornissen, aldus een bericht op Telegram. Het Verenigd Koninkrijk probeert te verifiëren of de informatie over het gebruik van mogelijke chemische wapens door de Russen in Marioepol klopt.

Ondertussen verwachten de Oekraïners dat de Russen elk moment aan hun beslissende offensief in het oosten van het land kunnen beginnen. Voorbereidingen, die werden ingezet met het weghalen van troepen rondom Kiev een week geleden, zouden bijna voltooid zijn, aldus defensiewoordvoerder Oleksander Motouzianik.

Ook westerse inlichtingendiensten zien een Russische troepenopbouw rond de Donbas, met name bij de plaats Izium. Satellietbeelden toonden een Russische kolonne legervoertuigen van 13 kilometer lang, die op weg is richten de oostelijke regio. Oekraïne denkt dat de opbouw van Russische troepen daar bijna voltooid is, en verwacht dat de komende dagen de strijd weer in alle hevigheid losbarst.

Analisten wijzen erop dat Poetin iets moet laten zien op 9 mei, ‘Dag van de Overwinning’ waarop met groot militair vertoon op het Rode Plein de overwinning op de nazi's in de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht.