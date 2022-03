Marioepol is omsingeld, Russische verliezen lijken ook torenhoog

Meer dan 80 procent van de gebouwen is al verwoest, of zelfs 90, de schattingen van autoriteiten en vluchtelingen lopen uiteen, maar een einde aan de verwoesting is nog niet in zicht. Op maandag verwierp Oekraïne een ultimatum van Rusland om de wapens neer te leggen. “We zouden eerst allemaal vernietigd moeten worden”, sprak de Oekraïense president Zelenski.

Voor de Oekraïense militairen die in de stad achter zijn gebleven zit er niets anders op dan tot het bittere einde te vechten om de havenstad, die paar weken geleden nog 430.000 inwoners telde, in handen te houden. Want het gebied rondom de stad is inmiddels volledig in handen van Russische troepen.

Schaarse berichtgeving

Van buitenaf is het moeilijk vast te stellen hoe de strijd zich ontwikkelt. De berichtgeving uit de stad zelf wordt intussen steeds schaarser. De twee laatste journalisten in Marioepol, die voor Associated Press verslag deden, zijn er inmiddels in geslaagd om de havenstad te verlaten. Over het lot van de meer dan duizend burgers die onder het puin werden bedolven toen het theater waar ze zich in verscholen werd gebombardeerd, is niets meer vernomen.

Intussen lijkt de oorlog ook aan Russische kant een zware tol te eisen. Terreinwinst boeken de Russen al enige tijd niet meer. Het leger voert wel overal hevige beschietingen uit. Ook in het Podilski-district in het noordwesten van Kiev stierven acht mensen toen het winkelcentrumwaar zij zich bevonden door een granaataanval in puin gelegd werd. Volgens Rusland zou het winkelcentrum als wapenopslag dienst hebben gedaan.

Ammoniakfabriek

In Soemi in het noordoosten ontstond een gevaarlijke situatie toen een chemische fabriek beschoten werd, waarbij ammoniak vrij kwam. Rusland kondigde verder aan dat het de komende tijd door zou gaan met het inzetten van hypersonische raketten – afgelopen weekend werd zo’n supersnelle en daardoor moeilijk detecteerbare raket voor het eerst in een oorlog gebruikt.

Dat de verliezen aan Russische kant enorm zijn, leek op maandagavond bevestigd toen de pro-Kremlin krant Komsomolskaja Pravda een artikel online zette waarin op gezag van het Russische ministerie van defensie werd gemeld dat er in de afgelopen vier weken 9861 Russische militairen om het leven gekomen zouden zijn, en 16153 gewond zouden zijn. Als dat klopt, zou het een dramatisch verlies zijn: gedurende tien jaar oorlog in Afghanistan verloor het Rode Leger in totaal zo’n 15.000 manschappen. Het artikel werd snel weer offline gehaald. Later verklaarde de krant dat ze gehackt zou zijn. Sinds het Kremlin op 2 maart het sneuvelen van 498 militairen toegaf, zijn er geen officiële cijfers meer naar buiten gekomen.

Diplomatieke oplossing ver weg

De Israëlische premier Bennett werpt zich intussen op als bemiddelaar, die probeert de partijen tot een vredesakkoord te bewegen. Hij meldde aan Israëlische media dat de Russische president Poetin niet langer meer een demilitarisering van Oekraïne eist.

Maar er lijkt nog een lange weg te gaan voor een diplomatieke oplossing in zicht komt. Op maandag reageerde Rusland furieus op uitlatingen van de Amerikaanse president Biden, die Poetin een oorlogsmisdadiger noemde. Rusland waarschuwde dat de betrekkingen tussen de twee landen definitief op knappen staan. Veel betrekkingen waren er al niet meer over, maar Washington en Moskou onderhouden bijvoorbeeld nog wel een militaire hotline, om misverstanden die tot serieuze escalatie kunnen leiden in de kiem te smoren.

