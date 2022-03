Marioepol: bombardement op kunstacademie, duizenden Oekraïners gedeporteerd naar Rusland

De gemeenteraad van de Oekraïense havenstad Marioepol beschuldigt de Russen van illegale deportaties. “De afgelopen week zijn enkele duizenden inwoners van Marioepol gedeporteerd naar Russische grondgebied”, meldde de raad in een verklaring op Telegram. Die claim kon niet onafhankelijk geverifieerd worden, maar Russische persbureaus hebben eerder wel gemeld dat bussen de afgelopen dagen honderden mensen - ‘vluchtelingen’ volgens Moskou - hebben vervoerd uit de stad.

De gemeenteraad meldt ook een bombardement op een kunstacademie, waar ongeveer 400 mensen zich zouden hebben verscholen. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar volgens de raad is het gebouw verwoest en liggen er slachtoffers onder het puin.

Oekraïense functionarissen maakten daarnaast bekend dat de staalfabriek van Azovstal, een van de grootste in Europa, zwaar beschadigd is door beschietingen. “Een van de grootste metallurgische fabrieken in Europa is vernietigd. De economische verliezen voor Oekraïne zijn enorm”, zegt parlementslid Lesia Vasylenko. Ze plaatste een video op Twitter waarin dikke rookkolommen opstijgen uit een industrieel complex.

Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds op zoek naar overlevenden in het theater dat woensdag is platgegooid door Russische luchtaanvallen.

Humanitaire ramp Tsjernihiv

Ook in de door Russische troepen omsingelde stad Tsjernihiv in het noorden van Oekraïne is de situatie schrijnend. De stad maakt volgens de burgemeester een humanitaire ramp mee. “De willekeurige artilleriebeschietingen van woonwijken gaan door, vreedzame mensen sterven”, zegt Vladislav Atrastsjenko tegen het Oekraïense persbureau UNIAN.

“Er is geen stroomvoorziening, geen water, geen verwarming, de infrastructuur van de stad is volledig verwoest.” Ook het ziekenhuis in de stad van 300.000 inwoners wordt herhaaldelijk beschoten, waardoor de medische zorg is ingestort. Bovendien is geen vluchtroute voor burgers voor de stad overeengekomen met de Russen. Ook deze informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Videoboodschap Zelenski

President Volodimir Zelenski zegt dat de belegering van Marioepol “een terreur is die nog eeuwen zal worden herinnerd”. Volgens het Oekraïense staatshoofd zouden de Russen zich daarbij schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden, zo zei hij in de nacht van zaterdag op zondag in een videoboodschap.

Ook zei hij dat de Nationale Veiligheidsraad van Oekraïne het werk van een aantal pro-Russische politieke partijen heeft verboden. Het verbod geldt voor de duur van de staat van beleg in het land. Het gaat om onder meer twee partijen partijen die in het parlement zitten.

India en Japan

De regeringsleiders van India en Japan eisen dat er onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan het oorlogsgeweld in Oekraïne. Er is “geen andere keus dan de weg van dialoog en diplomatie voor de oplossing van het conflict”, stelden de Japanse premier Fumio Kishida en zijn Indiase collega Narendra Modi zaterdag in New Delhi in een gezamenlijke verklaring. Ze beloofden het door de Russische invasie zwaar getroffen land bovendien humanitaire hulp.

India, dat van oudsher sterke betrekkingen heeft met Moskou, heeft in tegenstelling tot Japan de Russische inval in Oekraïne nog niet veroordeeld. In de VN onthield de Indiase afgevaardigde zich van stemming tegen Rusland.

China

De regering in Kiev heeft China opgeroepen zich achter het Westen te scharen en het barbaarse optreden van de Russische invasietroepen in Oekraïne scherp af te wijzen.

“China kan een belangrijke factor zijn in het veiligheidssysteem van de wereld als het het juiste besluit neemt de coalitie van beschaafde landen te steunen en de Russische barbarij te veroordelen”, aldus een tweet van Michailo Podoljak. Hij is een belangrijke adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski en een van de deelnemers aan de vredesonderhandelingen met de Russen.

🇨🇳 can be the global security system’s important element if it makes a right decision to support the civilized countries’ coalition & condemn 🇷🇺 barbarism. It is a chance to sit at the table as equals. The West must explain to Beijing how $1.6 trillion differs from $150 billion — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) 19 maart 2022

China heeft tot dusver geen afstand genomen van bondgenoot Rusland inzake Oekraïne en evenmin gesproken van een invasie. Peking heeft wel bezorgdheid getoond over de oorlogssituatie, maar beoordeelde de economische sancties tegen Moskou daarentegen als unilateraal en niet-geautoriseerd door de VN-Veiligheidsraad.

De viceminister van Buitenlandse Zaken Le Yucheng deed er zaterdag een schepje bovenop door te zeggen dat de maatregelen van het Westen tegen Rusland wegens Oekraïne steeds “buitensporiger” worden. Hij erkende bovendien het standpunt van Moskou dat de Navo niet oostwaarts zou mogen uitbreiden omdat daardoor een kernmacht als Rusland “in de hoek wordt gedreven”.

Volg ons liveblog voor het laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne

Lees ook:

Het machtige Russische leger kampt met een corruptieprobleem

Na de val van de Sovjet-Unie verkeerde het Russische leger in een staat van verval. Maar de afgelopen decennia kreeg het zijn aanzien van weleer terug dankzij talloze moderniseringen. En toch loopt de opmars in Oekraïne niet zoals gepland.