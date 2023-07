Marine Le Pen slaat politieke munt uit rellen

De radicaal-rechtse Franse oppositieleidster Marine Le Pen profiteert politiek gezien van de rellen van de afgelopen dagen in Franse steden. Ze presenteert zichzelf met enig succes als een redelijk politica die het hoofd koel houdt. Sinds het begin van de onlusten heeft ze maar één video gepubliceerd, waarin ze opvallend terughoudende bewoordingen kiest.

Zittend voor een Franse vlag in haar parlementskantoor veroordeelt Le Pen in de onlinevideo het geweld en spreekt haar steun uit voor de agenten die de orde moeten herstellen. “Als leider van de grootste oppositiepartij zal ik niks doen wat het optreden van de bevoegde autoriteiten belemmert of ondermijnt”, verzekert ze.

De beheerste reactie, ook in het parlement en de media, legt Le Pen geen windeieren. In een peiling van het doorgaans betrouwbare bureau Ipsos krijgt zij van alle politici de meeste steun voor haar respons op de rellen: 39 procent van de ondervraagden noemt Le Pens reactie het beste, tegen 33 procent voor president Emmanuel Macron. Le Pens radicaal-rechtse partij Rassemblement National (RN, Nationale Samenkomst) is al langer in opmars in de peilingen.

Partij acceptabeler maken

Binnen de partij valt de kalme aanpak niet bij iedereen even goed. Sommigen vinden dat Le Pen zichtbaarder moet zijn, bijvoorbeeld door op bezoek te gaan bij gewonde agenten.

De jeugdige RN-voorzitter Jordan Bardella ging de afgelopen dagen ook als vanouds te keer tegen immigranten, die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de onrust. “Er is geen geldige reden waarom wij mensen moeten verwelkomen die hier komen om te vernielen en zich te gedragen als roofdieren”, fulmineerde Bardella woensdag op de conservatieve tv-zender CNews.

Maar Le Pen bouwt met het ingetogen optreden voort op haar strategie van de afgelopen jaren om de partij acceptabeler te maken voor gematigder kiezers. Ze probeert af te rekenen met de erfenis van haar vader Jean-Marie, oprichter van de partij, die de Holocaust bagatelliseerde en geregeld xenofobe uitspraken deed.

Extra lastig voor impopulaire Macron

In plaats daarvan speelt Le Pen vooral in op gevoelens van onveiligheid. Zo pleit ze ervoor dat jongeren al vanaf hun zestiende als volwassenen worden berecht, in plaats van vanaf hun achttiende. Ze wil ook verplichte minimumstraffen, omdat rechters te coulant zouden zijn, en vindt dat veroordeelden hun recht op sociale huurhuizen en uitkeringen moeten verliezen.

Le Pens succes in de peilingen maakt de crisis extra lastig voor de impopulaire president Macron. Zijn centristische minderheidsregering probeert juist een middenkoers te vinden tussen begrip voor de emoties van de vaak arme bewoners van de buitenwijken en steun voor belaagde bestuurders en politiemensen. De regering hoopt zo verdere polarisatie te voorkomen.

“De kwestie gaat om criminelen, niet om buitenlanders”, bezwoer binnenlandminister Gérald Darmanin dinsdag in het parlement. “We willen geen haat tegen de politie, of tegen buitenlanders. We willen liefde voor de republiek.”

Intussen maakte justitie in Marseille dinsdagavond bekend dat zij onderzoek doet naar de dood van een 27-jarige man tijdens rellen in de nacht van zaterdag op zondag. De man werd waarschijnlijk geraakt door een, normaal gesproken niet dodelijke, rubberkogel van de politie en overleed later aan een hartstilstand.

