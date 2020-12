Margaret Keenan (90) krijgt als eerste Brit een goedgekeurd vaccin toegediend. ‘Ik voel me zo bevoorrecht’

Nee, haar zondagse pak had ze er niet voor aangetrokken. Margaret Keenan (90) zat in een blauw T-shirt met daarop een pinguin met muts op, sneeuwvlokken en de tekst ‘Merry Christmas’ in de ziekenhuisstoel. Ze moest er dan ook vroeg voor op. Even na half zeven was ze als eerste aan de beurt in het ziekenhuis van Coventry, in het midden van Engeland.

Maar hoe dan ook zal Maggie, zoals ze bekend staat, de geschiedenisboeken in gaan als de vrouw die als eerste in de westerse wereld een goedgekeurd coronavaccin toegediend heeft gekregen. “Ik voel me zo bevoorrecht”, zei ze na afloop. “Het is een fantastisch vroeg verjaardagscadeau, want ik word volgende week 91. Nu kan ik eindelijk weer tijd doorbrengen met mijn kinderen en kleinkinderen. En dit vaccin is nog gratis ook, ik kan het iedereen aanraden.”

Alsof het lot ermee speelde was na Maggy de 81-jarige William Shakespeare aan de beurt om het vaccin ingespoten te krijgen. Veel Britser wordt het niet.

Zorgen over vaccins door brexit

Een dag van trots en optimisme dus, in het land dat zo hard is getroffen door het coronavirus. Deze week passeerde het Verenigd Koninkrijk de grens van zestigduizend coronadoden, waarmee de Britten koploper zijn in Europa. En daarnaast zitten grote delen van het land, met name in het noordwesten en noordoosten, al maanden in een lockdown.

Deze dag was door de minister van volksgezondheid Matt Hancock al omgedoopt tot ‘V-day’, vaccinatiedag. Een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog (D-day) is in Groot-Brittannië nooit ver weg. “Het is voor veel mensen zo’n zwaar jaar geweest”, zei hij tegen Skynews, “eindelijk is er licht aan het einde van de tunnel. Als het ons lukt om in hoog tempo de meest kwetsbare groepen te vaccineren, dan kunnen we verder. Daar gaat het om.”

Ouderen krijgen een coronavaccin toegediend in een ziekenhuis in Edinburgh, Schotland. Beeld AFP

De Britten hebben in totaal 40 miljoen Pfizer-vaccins besteld, waarvan er nu 800.000 zijn aangekomen vanuit de Pfizer-fabriek in België. De rest volgt de komende maanden, maar met het oog op de naderende brexit-deadline van 1 januari zijn er zorgen ontstaan over de soepele toevoer. Daarom heeft Britse regering noodscenario’s ontwikkeld om onder alle omstandigheden de vaccins toch in België te kunnen ophalen. Ze zijn zelfs bereid militaire vliegtuigen in te zetten.

Forse groep die twijfelt

In deze eerste vaccinatiefase zijn ouderen van boven de 80, ziekenhuispersoneel en zorgmedewerkers in verpleegtehuizen aan de beurt. In eerste instantie gebeurt dat in vijftig ziekenhuizen, verspreid over het hele land – Margaret Keenan en William Shakespeare lagen bijvoorbeeld al in het ziekenhuis in Coventry. Hoe ouderen in verpleegtehuizen gevaccineerd gaan worden is nog niet duidelijk. Het is in ieder geval geen eenvoudige logistieke operatie omdat het vaccin bewaard moet worden bij een temperatuur van -70 graden. Het is na ontdooiing nog vijf dagen houdbaar en kan maar een beperkt aantal keren opnieuw worden ingevroren.

De 81-jarige William Shakespeare kreeg vandaag een coronavaccin toegediend. Beeld AFP

“Het voordeel hier is wel dat de Britten een ‘can do’-mentaliteit hebben. Er komen ongetwijfeld logistieke problemen op ons af, maar we gaan het gewoon doen en dan zien we wel waar we tegenaan lopen”, zei de Nederlander Marcel Levi vorige week nog tegen Trouw. Levi is als directeur verantwoordelijk voor zeven Londense ziekenhuizen.

Waar de regering nog wel zorgen over heeft is de bereidheid van Britten om zich te laten vaccineren. Een derde is op dit moment niet bereid om het vaccin te nemen. Daarnaast is er ook nog altijd een forse groep die twijfelt. 42 procent zegt zich hoe dan ook te willen laten vaccineren, terwijl volgens virologen de grens van 55 procent minimaal gehaald moet worden voordat er sprake is van groepsimmuniteit. “Neem het vaccin”, zei premier Johnson, op bezoek in een ziekenhuis in Londen. “Het is goed voor jou en voor het land.”

