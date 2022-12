Marcel van Hattem representeert de onvrede onder rechtse Brazilianen

Het Braziliaanse Hooggerechtshof is zijn boekje te buiten gegaan bij het aanpakken van tegenstanders van Lula. Dat vinden medestanders van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die in oktober de verkiezingen verloor van Luiz Inácio Lula da Silva. Een van de leiders van dat verzet is parlementariër Marcel van Hattem uit de deelstaat Rio Grande do Sul, een politicus met een opvallend Nederlandse naam.

Maandag wordt Lula’s verkiezing officieel bekrachtigd. Terwijl zijn mensen druk bezig zijn met de overdracht, zetten zijn tegenstanders zich schrap voor de oppositie. Aanhangers van Bolsonaro verzetten zich nog steeds tegen het verkiezingsresultaat, dat volgens hen onrechtmatig zou zijn. Eerder kreeg Bolsonaro’s partij al een miljoenenboete voor het betwisten van die verkiezingsuitslag.

De welbespraakte Van Hattem (37) is van de belangrijkste gezichten van die tegenstanders. Hij is van Nederlands-Braziliaanse oorsprong, als kind van moeder Denise en vader Rintje. Een deel van zijn studies, politieke wetenschappen en journalistiek, volbracht Van Hattem in Leiden en Amsterdam. Zijn broer Robbert woont nog steeds in Nederland.

Inmiddels is Van Hattem teruggekeerd naar Brazilië, waar hij in het Huis van Afgevaardigden zit namens de partij Novo, een jonge rechtse partij die in 2011 werd opgericht uit onvrede over de manier waarop Braziliaans belastinggeld wordt besteed. Novo presenteerde zich bij de verkiezingen van 2018 als een redelijk rechts alternatief voor Bolsonaro, die met zijn verheerlijking van de dictatuur (1964-1985) als te extreem werd gezien.

Streng opgetreden

Van Hattem heeft kritiek op het Hooggerechtshof en het Kiescollege, waar volgens hem sprake zou zijn van machtsmisbruik. Zo trad het Hof streng op toen er campagne-uitingen tegen Lula verschenen die nepnieuws zouden bevatten. Socialmedia-accounts van congresleden die Bolsonaro steunen, werden op last van het Hooggerechtshof geblokkeerd, evenals bankrekeningen van ondernemers die de uitingen financierden. Dat moet stoppen, vindt de Braziliaans-Nederlandse leider.

Van Hattem heeft de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden daarom verzocht om een parlementaire onderzoekscommissie in te stellen, om het vermeende machtsmisbruik van het Hooggerechtshof tegen Bolsonaro-aanhangers te onderzoeken. Tenminste een derde van het Huis moet zo’n commissie steunen. Al 193 van de 517 parlementariërs steunen het onderzoek. Genoeg voor het instellen van de commissie, stelde Van Hattem eerder in een fel betoog.

Een deel van de oppositie wil tussenkomst van het leger

Van Hattem representeert een grotere onvrede onder rechtse Brazilianen die de verkiezingsuitslag niet accepteren. Een kleiner deel van de oppositie wil zelfs dat het leger tussenbeide komt om Lula’s beëdiging te verijdelen. Ze hebben een ultimatum gesteld en acties in het land aangekondigd als het leger niets doet.

Van Hattem staat zelf niet achter de inzet van het leger, die in strijd is met de wet. Wel vindt hij dat Bolsonaro-aanhangers de kans moeten hebben om het verkiezingsresultaat aan te vechten. En hij richt zijn pijlen op het Hooggerechtshof, dat aanvechting van de verkiezingsuitslag door Bolsonaro’s Liberale Partij van de hand heeft gewezen en de accounts van critici blokkeerde.

“We leven in een staat van beleg door het blokkeren van die accounts”, zei Van Hattem tegen nieuwszender Jovem Pan. “De vrijheid van meningsuiting wordt bedreigd. Het Hooggerechtshof moet zich realiseren dat het niet boven de andere machten staat.”

