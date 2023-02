Marc Tarabella hield tegenover collega’s bij hoog en laag vol onschuldig te zijn

In zijn fractie heeft Marc Tarabella gevochten als een leeuw. Al sinds twee maanden zingt zijn naam rond in verband met het grote corruptieschandaal dat het Europees Parlement in zijn greep houdt. De zaak draait om het kopen van invloed in het Europees Parlement door Qatar en Marokko.

Precies twee maanden geleden werd Tarabella al tijdelijk uit de fractie van sociaaldemocraten gezet, totdat bleek dat de Europese parlementaire regels helemaal niet zoiets kennen als ‘schorsing’.

Tarabella bleef daarom gewoon lid van de sociaaldemocratische fractie, de S&D. Ook al werden alle kantoren rond het zijne door justitie doorzocht, ook al stelde iedereen vragen over Tarabella’s speeches in het Europarlement die het land Qatar wel heel erg rooskleurig afschilderden, hij trok zich niet zelf terug. Hij had niets misdaan, zei hij.

Zeer positief over Qatar

Het fractiebestuur vroeg hem zich terug te trekken uit de fractie, maar Tarabella weigerde. Uiteindelijk werd half januari het besluit genomen om hem dan maar uit de fractie te zetten. Los daarvan kreeg het Europarlement het verzoek om Tarabella’s immuniteit op te heffen. Dat is een procedure die een paar weken in beslag neemt. Maar toen dat vorige week eindelijk was gebeurd, was de weg vrij voor zijn arrestatie.

Tarabella was in het Europees parlement vicevoorzitter van de commissie die zich bezighoudt met de betrekkingen van het parlement met Qatar en andere Arabische landen. Op de plenaire zitting van 21 december vorig jaar, toen het corruptieschandaal al lang was losgebroken, roemde hij het land nog. Het land was ‘de weg van hervormingen ingeslagen’ en had bijvoorbeeld het minimumloon ingevoerd. “Het eenzijdige discours dat momenteel wordt gevoerd is schadelijk voor de toekomstige rechten in Qatar”, zei Tarabella toen. Zijn collega Griekse Eva Kaili uit dezelfde Europese fractie zat op dat moment al in de cel.

Erbij gelapt door Giorgi

Precies rond die tijd heeft Francesco Giorgi Marc Tarabella erbij gelapt, schrijven Belgische media. Giorgi is de partner van Eva Kaili, de politicus die nog steeds in de cel zit. De advocaat van Tarabella reageerde toen tegen nieuwswebsite Politico: “Tarabella heeft nog nooit één gift ontvangen. Als dat zo zijn geweest zou hij het meteen bekend hebben gemaakt.”

De advocaat vertelde toen ook hoe Tarabella van plan was met de zaak om te gaan. “Hij is kwaad, verdrietig en vol vechtlust. Hij zal strijden.” Dat hij dat inderdaad deed, merkten de sociaaldemocraten aan zijn aanhoudende weigering om de fractie te verlaten en zo de naam van de partij niet verder in het slop te trekken.

Het corruptieschandaal in en rond het Europees Parlement speelt zich tot nu toe alleen af in de fractie van de sociaaldemocraten. Dat juist deze Marc Tarabella, die de afgelopen maanden juist zo lang hamerde op zijn onschuld, nu ook in de cel zit, is een nieuwe en een zware klap voor de partij.

Moeten de regels nog strenger?

De S&D-fractie in het Europarlement heeft een maand geleden een waslijst aan hervormingen voorgesteld om haar besmette blazoen te zuiveren. De voorstellen gingen veel verder dan de aanpassingen die parlementsvoorzitter Roberta Metsola had voorgesteld. Vol vuur betoogden de meer dan 140 S&D’ers dat zij van plan waren om zich aan alle hervormingen te houden, ook als het parlement ze niet allemaal zou overnemen.

Maar nu zit alweer iemand in de cel die ze een maand in hun midden zijn blijven dulden, ook al klonk Tarabella’s naam in verband met die van Eva Kaili. Hij is natuurlijk onschuldig tot het tegendeel bewezen is, maar toch. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, en of de nieuwe sociaal-democratische leefregels niet nòg strenger moeten, is de vraag die de sociaaldemocraten zichzelf dit weekeinde ongetwijfeld aan het stellen zijn.

Lees ook: Qatar-schandaal dijt uit: ook doorzoeking in Europees Parlement

Het is niet het eerste corruptieschandaal in het Europees parlement en zal ook niet het laatste zijn, vrezen deskundigen. Tenzij er nu strenge regels komen.