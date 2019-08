Maoïstische rebellen mogen gratis shoppen van Duterte, als therapie

De ex-guerrillera’s moesten met een aanzienlijke hoeveelheid zakgeld vier dagen lang naar Hongkong om toeristische trekpleisters en winkels te bezoeken.

Blijkens foto’s die het leger maandag heeft verspreid, hebben de ex-rebellen afkomstig van het eiland Mindanao genoten van de kapitalistische metropool. De nieuwe tactiek is een idee van Duterte en volgens een legerwoordvoerder een succes. Het is “een belangrijke therapie voor de rebellen om nieuwe vooruitzichten in het leven te zien”, aldus de zegsman.

De naar een proletarische revolutie strevende NPA bestaat al vijftig jaar. Pogingen de beweging met onderhandelingen de wapens te laten neerleggen, zijn gestrand. De beweging werft vooral aanhang onder armen in van de landbouw levende gebieden.

Duterte vindt dat de rebellen moeten gaan kijken hoe het kapitalisme het communistische China vooruit helpt.

