Manzoor Pastheen (25) kon zich maar niet neerleggen bij het onrecht in Pakistan, nu is hij opgepakt

Toen Manzoor Pastheen enkele jaren geleden zijn eerste demonstraties tegen het machtige Pakistaanse veiligheidsapparaat organiseerde, reageerde zijn vader woedend. Die was bang dat familieleden de protesten met de dood zouden moeten bekopen. Maar Pastheen kon zich niet neerleggen bij het onrecht dat hij zag. “Ik ben eigenwijs”, zei hij daarover in 2018 tegen Trouw.

Pashteen (25) is een jeugdige slanke man met een pluizig baardje. Hij groeide op in een gezin met acht kinderen in het dorp Shahur in Pakistans ruige tribale gebieden langs de grens met Afghanistan. Zijn vader was onderwijzer en ook Pashteen kon goed leren. Hij zou uiteindelijk afstuderen als dierenarts.

Pashteens familie behoort tot de etnische groep de Pasjtoen, die in zowel Pakistan als Afghanistan wonen, en die de bergachtige grensstreek domineren. Ook de meeste Taliban zijn Pasjtoen. Dat maakt het gebied al jaren tot een bloedig strijdtoneel. Want Pakistaanse troepen strijden er tegen de Taliban en treden daarbij meedogenloos op, ook tegen burgers.

Verdwijningen, martelingen en buitengerechtelijke executies zijn aan de orde van de dag. “Een vriend van mij is zijn hele familie, inclusief zijn twee kleine kinderen, kwijtgeraakt bij een luchtaanval op zijn huis”, aldus Pashteen tegen Trouw.

‘Ik wil terug naar mijn anonieme leven’

Pastheen begon in 2018 samen met andere jongeren protesten te organiseren tegen het brute optreden van de veiligheidstroepen. Directe aanleiding was een buitengerechtelijke executie van een Pasjtoen in de havenstad Karachi. Binnen de kortste keren groeide dat verzet uit tot de Pasjtoen Beschermingsbeweging (PTM), een brede coalitie waarvan de charismatische Pashteen de leider werd. De PTM-activisten kregen in steden tienduizenden Pasjtoen de straat op om te demonstreren.

Pashteen en zijn strijdmakkers eisen onder meer verwijdering van de vele landmijnen in de tribale gebieden, opheldering over vermiste personen en de instelling van een waarheidscommissie. Daarbij maken ze handig gebruik van onder andere Facebook en Twitter om betogers te mobiliseren. “We posten wat we willen op sociale media”, zei hij in 2018 tegen tv-zender CNN.

Om de ontketende Pasjtoen te beteugelen, orkestreren de strijdkrachten, die in Pakistan zeer machtig zijn, tegendemonstraties. Ze dwingen media bovendien om geen verslag te doen van PTM-protesten en intimideren en arresteren Pastheens medestanders, onder wie twee parlementariërs.

En nu is maandagochtend vroeg ook Pashteen zelf, samen met zes anderen, opgepakt. De koppige activist wordt ervan beschuldigd dat hij in een toespraak eerder deze maand onder meer de staat heeft ondermijnd en etnische groepen tegen elkaar heeft opgezet – vergrijpen waarvoor hij in principe levenslang kan krijgen.

Of hij echt zo zwaar zal worden gestraft, moet worden afgewacht. Zelf vertelde Pashteen eerder aan CNN dat hij, ondanks zijn huidige voortrekkersrol, eigenlijk geen politieke ambities heeft. “Als onze eisen zijn ingewilligd, wil ik promoveren en hoogleraar worden”, zei hij. “Ik wil terug naar mijn anonieme leven.”

Lees ook:

Pakistans premier Imran Khan heeft deze wedstrijd nog niet gewonnen

Ex-cricketvedette en huidig premier van Pakistan Imran Khan probeert zijn land te hervormen. Tegenstanders noemen hem een populist en marionet van de militairen. Maar hij geniet ook veel steun. ‘Hij geeft mij hoop. Geef hem de tijd’, klinkt het op de markt in Karachi.

‘Ons verzet heet in Pakistan terrorisme’

Manzoor Pashteen leidt de protesten tegen het geweld jegens de Pasjtoen in Pakistan. Dat de nieuwe premier tot dezelfde minderheid behoort, biedt hoop, zei Pasthteen in 2018 tegen deze krant.

Pakistanen pikken de mysterieuze verdwijningen niet meer

In Pakistan wagen jonge leden van de Pashtun-minderheid het om te protesteren tegen de machtige militairen.