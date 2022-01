Mannen proberen met lichaam dode Ier pensioen te innen bij postkantoor

De Ierse politie onderzoekt de omstandigheden waaronder een oudere inwoner van het plaatsje Carlow om het leven is gekomen. De zojuist overleden Ier kwam namelijk op vrijdag langs op het postkantoor om zijn pensioen te innen. Hij werd overeind gehouden door twee mannen, die het geld mede in ontvangst wilden nemen. Toen de medewerkers argwanend werden, en doorvroegen, vluchtten de twee weg, met achterlating van de man, die overleden bleek.

Een van de twee mannen, die bekenden van het slachtoffer zouden zijn geweest, was eerder al op het postkantoor geweest om te informeren naar het pensioen. Hij kreeg toen te horen dat dat alleen in persoon opgehaald kon worden. Even later kwam hij terug, in gezelschap van de overledene en een handlanger.

Volgens de burgemeester is de hele stad geschokt over het gebeurde. “Het is als een Hitchcock-film”.

Lees ook:

Grieken ontvangen jaren na overlijden nog pensioen

De minister van Arbeid heeft beloofd de fraude, die het diep in de schulden geraakte land miljoenen per jaar kost, aan te pakken.