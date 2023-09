Mangosuthu Buthelezi (1928-2023) bleef tijdens en na de Apartheid ongrijpbaar

Het is verleidelijk om je, decennia na dato, de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika te herinneren als een heldere strijd van goed tegen kwaad, van onderdrukten tegen een racistisch regime. Maar destijds lag het iets ingewikkelder, en die ingewikkeldheid werd verpersoonlijkt door Zulu-leider Mangosuthu Buthelezi, die zaterdag op 95-jarige leeftijd overleed.

Buthelezi was in de jaren zeventig en tachtig de leider van KwaZulu, een van de ‘thuislanden’ voor zwarte Zuid-Afrikanen die door het apartheidsregime was gecreëerd. In die hoedanigheid toonde hij zich in het openbaar een criticus van de apartheid. Maar dat hij wel bereid was om binnen het systeem te werken, bracht hem in hevig conflict met de bevrijdingsbeweging ANC. Hij accepteerde zelfs militaire training van het regime, om tegen het ANC te kunnen vechten, zoals de Waarheidscommissie na de democratische transitie vaststelde. In de strijd tussen zijn Inkatha-beweging en het ANC vielen, volgens sommige schattingen, 20.000 doden.

In zijn jonge jaren had Buthelezi zich wel bij het ANC aangesloten, toen hij in de jaren veertig studeerde, de tijd dat het apartheidsregime vorm kreeg. Maar gaandeweg groeide de kloof tussen hem en de belangrijkste bevrijdingsbeweging van zwarte Zuid-Afrikanen.

Telg van de Zulu's

Buthelezi was in 1928 geboren als telg van een adellijke Zulu-familie, de grootste etnische groep in Zuid-Afrika. In de jaren vijftig werd hij door koning Cyprian van de Zulu's tot ‘premier’ benoemd. Op dat moment een grotendeels symbolische functie, maar in die hoedanigheid probeerde hij, met succes, om het Zulu-nationalisme te stimuleren. In de jaren zeventig, toen het apartheidsregime thuislanden creëerde om de zwarte bevolking te scheiden van de rest van het land, werd hij de sterke man van het belangrijkste thuisland KwaZulu, en daarmee de spreekbuis van bijna een kwart van alle zwarte Zuid-Afrikanen.

In die hoedanigheid balanceerde hij kundig tussen kritiek op de apartheid en rivaliteit met de ANC. Wat dat laatste betreft: hij had een afkeer van het socialisme van die beweging, en was een groot voorstander van vrije markten. Dat hielp mee om hem, in de jaren tachtig en negentig, een graag geziene gast te maken in Washington en Londen.

Concurrent van Mandela

Toen begin jaren negentig het apartheidsregime op zijn laatste benen liep, ontpopte Buthelezi zich als een formidabele tegenspeler van ANC-leider Mandela. Het geweld in de KwaZulu-provincie liep uit de hand, en Buthelezi dreigde tot een paar weken voor de stembusgang de eerste vrije verkiezingen van het land in 1994 te boycotten. Toen hij uiteindelijk toch toestemde om mee te doen, onderhandelde hij voor zichzelf het ministerschap van binnenlandse zaken uit, dat hij tien jaar lang zou uitoefenen. Als waarnemend premier was hij in 1998 verantwoordelijk voor een omstreden invasie van buurland Lesotho.

Politicus bleef hij tot het bittere eind. Tot 2019 bleef hij leider van de Inkatha-beweging, en hij was ook op 95-jarige leeftijd nog altijd parlementslid. De invloed van Zulu-partij Inkatha was inmiddels wel afgenomen: haalde de beweging in 1994 nog ruim tien procent van de stemmen, inmiddels schommelt dat rond de drie procent. Wat wel overeind blijft staan is zijn reputatie als zeer langdradig spreker. Tot op de dag van vandaag staat Buthelezi in het Guiness Book of Records genoteerd als de man die de langste politieke speech ooit hield, toen hij in 1993 voor het KwaZulu-parlement 27 uur nodig had om zijn zijn visie te ontvouwen.

