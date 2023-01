Man met explosieven opgepakt vlak voor inauguratie Lula

De inauguratie vond vanavond plaats onder strenge veiligheidsmaatregelen, en die waren niet voor niets. Even voor de plechtigheden maakte de politie bekend een man aangehouden te hebben die zich met explosieven en steekwapens toegang wilde verschaffen tot het terrein waar de nieuwe Braziliaanse president Lula wordt geïnaugureerd.

Het is de tweede keer in ruim een week dat de politie in Brasilia iemand met explosieven betrapt die kennelijk van plan was een aanslag op de plechtigheid te plegen. Lula da Silva won in oktober de verkiezingen met net iets meer dan de helft van de stemmen. En radicale tegenstanders van hem en zijn partij, de door corruptieschandalen in opspraak geraakte Arbeiderspartij (PT), claimen verkiezingsfraude. Van tevoren werd in het gepolariseerde land dan ook gevreesd voor onrust, rellen, mogelijk zelfs een Capitoolbestormings-scenario, maar nadat vertrekkend president Jaïr Bolsonaro vrijdagavond het land verliet, leek dat de angel uit de protestbeweging te halen.

Er zijn naar schatting meer dan vijftien buitenlandse leiders en 300.000 aanhangers verzameld op de ‘Esplanade van de ministeries’ waar de president wordt ingehuldigd. Het is een brede en lange strook groen met voornamelijk gras waarlangs het bestuurlijke centrum van het land circa zestig jaar terug uit het niets is verrezen. Officieel is Brasilia sinds 1960 de hoofdstad, de derde stad van het land na Salvador en Rio de Janeiro.

De inauguratie van Lula duurt de hele avond, en is omgeven van feestelijkheden en optredens van tal van artiesten. Lula is samen met zijn vicepresident Geraldo Alckminin een open auto naar het parlementsgebouw gereden, waar hij de eed aflegde. Het was Lula om veiligheidsredenen eerder afgeraden de tocht in een open auto af te leggen.

Lula ook veroordeeld wegens corruptie

Lula da Silva was tijdens zijn eerste presidentschap enorm populair, maar de PT verloor het vertrouwen van de meeste Brazilianen onder zijn opvolgster Dilma Rousseff die in 2016 door het parlement werd afgezet. Het land kende talrijke grote corruptieschandalen waarvoor ook Lula da Silva een veroordeling en een paar jaar cel achter de rug heeft. Hij mocht dankzij een vonnis van het hooggerechtshof in 2021 weer politiek actief worden, maar is nooit vrijgesproken van de feiten die hem in het corruptieschandaal ‘Lava Jato’ (Autowasserij) achter de tralies deden belanden.

Veel van de financiële problemen in de grootste economie van Latijns-Amerika vinden hun oorsprong in de jaren van de regering van Roussef die werd afgezet toen het land zijn ergste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog beleefde. Lula da Silva staat dankzij zijn eerste ambtsperioden ook bekend als pragmatisch en verenigend leider en velen hopen dat hij daarmee de huidige problemen te lijf kan.

