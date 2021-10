Man doodt zeker vier mensen met pijl en boog in Noorwegen

De man zou alleen gehandeld hebben en geen andere wapens hebben gebruikt, concludeert de politie op basis van de informatie die nu in handen is. Daarom wordt er momenteel niet actief naar andere daders gezocht. ‘Meerdere mensen zijn gewond en meerderen zijn dood’, aldus de politiechef Oeyvind Aas.

De politie zegt dat het nog te vroeg is om te oordelen of het om terrorisme gaat, stellen Noorse media. De Noorse minister van justitie Monica Maeland houdt de situatie nauwlettend in de gaten, aldus het ministerie.

Supermarkt

Een groter gebied in het centrum van Kongsberg was enkele uren na het incident nog steeds afgezet. De schutter heeft zich over een groot gebied verplaatst. Daar worden nu sporen onderzocht. Volgens de politie moet de man zijn aanval zijn begonnen in een supermarkt.

Rond half zeven kregen mensen in het centrum van Kongsberg bericht om binnen te blijven van de politie. Op dat moment zou er net iemand beschoten zijn met pijl en boog, maar de dader was nog op vrije voeten, schrijven Noorse media. Om 19.00 uur meldde de politie dat de vermoedelijke dader was opgepakt.

Agenten bewapend

Na de aanval kregen politieagenten in Noorwegen onmiddellijk het bevel om in het hele land vuurwapens te dragen. Noorse agenten zijn normaal niet bewapend, maar hebben toegang toe vuurwapens wanneer dat nodig is. “Dit is een voorzorgsmaatregel, we hebben geen indicatie dat er een verandering is in het landelijke risiconiveau”, laat de politietop weten in een statement.

Burgemeester Kari Anne Sand stelt dat de gemeente crisispersoneel inzet om getroffenen op te vangen. Zowel het ziekenhuis als de spoedeisende hulp zouden stand-by staan, aldus lokale media. Kongsberg is een plaats met zo’n 28.000 inwoners in het zuidoosten van Noorwegen, ruim tachtig kilometer van de hoofdstad Oslo.