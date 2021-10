Man die met pijl en boog vijf mensen om het leven bracht in Noorwegen was al in beeld bij de politie

De 37-jarige man die op woensdagavond in Noorwegen is aangehouden op verdenking van een vijfvoudige moord blijkt een tot de Islam bekeerde Deen die de Noorse politie al eerder in het vizier had als een ‘mogelijk islamitische extremist’.

Het normaal gesproken zo gemoedelijke stadje Kongsberg met ruim 26 duizend inwoners verkeerde donderdag in verstilde shock. Tien jaar na de aanslagen van Anders Breivik waarbij 77 mensen – onder wie veelal jongeren – in Oslo en op het eiland Utøya om het leven kwamen, is Kongsberg overdonderd door een bloedbad dat woensdag werd aangericht door een dader bewapend met pijl en boog.

‘Ik zag mensen rennen voor hun leven’

Een vrouw die getuige was van de aanval vertelde de nieuwszender TV2 dat ze ophef hoorde en vervolgens zag hoe een vrouw dekking zocht voor ‘een man die op de hoek stond met pijlen in een pijlkoker en een boog in zijn hand’. “Daarna zag ik mensen rennen voor hun leven. Een van hen was een vrouw met een kind bij de hand.”

De Noorse politie kreeg rond kwart over zes ’s avonds een melding van een man die in Kongsberg, een plaats op zo’n 70 kilometer ten zuidwesten van Oslo, met pijlen schoot. Agenten lokaliseerden de boogschutter, maar de man wist te ontsnappen en werd pas een half uur later in hechtenis genomen, aldus een verklaring van politiechef Ole Bredrup Sæverud tijdens een persconferentie.

“Het lijkt waarschijnlijk dat alle slachtoffers zijn vermoord nadat de politie contact had met de dader”, zei Saeverud. De vijf dodelijke slachtoffers waren vier vrouwen en een man, allen tussen de vijftig en zeventig jaar oud. Twee anderen, onder wie een agent buiten dienst, raakten ernstig gewond. Er waren verschillende plaatsen delict, waaronder een supermarkt, en tientallen getuigen.

De verdachte dreigde eerder een van zijn ouders te vermoorden

Een buurtbewoner die in de straat van de supermarkt woont, vertelde persbureau AP dat hij zag hoe de winkelmedewerkers zich in deuropeningen verschansten, ‘en hoe de politie vervolgens de winkel inliep met schilden en geweren’. “Het was een heel vreemd gezicht.”

Noorse media meldden dat de verdachte eerder was veroordeeld voor inbraak en drugsbezit. Ook zou de man vorig jaar een straatverbod van zes maanden hebben gekregen nadat hij had gedreigd een van zijn ouders te vermoorden.

Het motief van de dader is nog onbekend. Wel zou hij direct na zijn arrestatie hebben gezegd: “Ik heb dit gedaan” en zou hij ‘kalm en duidelijk’ zijn handelingen hebben beschreven. Het lijkt erop dat hij alleen heeft gehandeld.

