Maleisische christenen mogen God tóch Allah noemen

Christenen in Maleisië mogen toch het woord ‘Allah’ gebruiken voor God. Dat heeft een rechtbank in de hoofdstad Kuala Lumpur bepaald in een zaak die was aangespannen door een christelijke vrouw, van wie religieus materiaal in beslag was genomen op een luchthaven. Volgens een overheidsvoorschrift was het voor niet-moslims in het Zuidoost-Aziatische land verboden om ‘Allah’ en drie andere religieuze termen afkomstig uit het Arabisch te gebruiken. Maar de rechtbank noemt dit voorschrift ‘illegaal en ongrondwettig’.

Het is de nieuwste aflevering in een slepende twist in het overwegend islamitische Maleisië, waar een tiende van de bevolking christen is. De meeste Maleisische christenen gebruiken Engels, Tamil of een Chinese taal in hun diensten en duiden God aan met een woord uit die taal. Maar sommige Maleisisch sprekende christenen hebben geen ander woord dan Allah.

Geruzie hierover leidde eerder tot spanningen en geweld. Twee politieke partijen dringen er op aan dat de overheid in beroep gaat tegen de uitspraak. Hoe God zelf graag genoemd wordt, is niet bekend.

