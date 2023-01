Malawi kampt met ergste cholera-uitbraak in tien jaar

Cholera is een jaarlijks terugkerend probleem in Malawi, maar de besmettelijke ziekte, die jaarlijks in het regenseizoen de kop op steekt, is dit keer niet meer naar de achtergrond verdwenen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt de huidige epidemie in het zuidelijke Afrikaanse land de ergste in tien jaar.

Deze week maakte Malawi bekend dat na de kerstvakantie basis- en middelbare scholen in de twee grootste steden van het land, hoofdstad Lilongwe en Blantyre, nog zeker twee weken dicht blijven, vanwege ‘de recente toename van het aantal cholerabesmettingen en sterfgevallen’, zo zei de minister van volksgezondheid, Khumbize Chiponda. Dat besluit werd pas op het laatste moment genomen, de scholen zouden dinsdag weer open gaan.

Extra ontsmetten met chloor

Het is goed mogelijk dat de scholen nog langer dan de geplande twee weken gesloten blijven. Ook riep Chiponda op om drukke plaatsen als markten en winkels extra te ontsmetten met chloor en om snel meer te gaan vaccineren.

Het land kampt al langer met deze cholera-uitbraak; afgelopen maart werden de eerste besmettingen vastgesteld. Sindsdien zijn er bijna 18.000 besmettingen geregistreerd, en het dodental staat inmiddels op 595. Wat het WHO vooral zorgen baart, is dat het besmettingstempo afgelopen tijd is toegenomen: in de afgelopen twee maanden vielen twee keer zoveel doden en raakten dubbel zoveel mensen besmet als in de zes maanden daarvoor. Op oudejaarsdag alleen al werden negentien slachtoffers geregistreerd. Ook het sterftepercentage is gestegen, tot ruim 3 procent, terwijl normaliter grofweg 1 procent van de besmette personen overlijdt.

Andere jaren eist de ziekte in Malawi ongeveer honderd doden. De WHO noemt de choleragolf die het land dit jaar treft de grootste in tien jaar. De ziekmakende bacterie is inmiddels aangetroffen in 27 van de 28 districten van het land.

Extreem zware regenval en overstromingen

De cholera-uitbraken in Malawi hangen samen met het regenseizoen, de huidige uitbraak is veroorzaakt door extreem zware regenval begin 2022. Die veroorzaakte overstromingen, met onhygiënische situatie en vervuild drinkwater tot gevolg. Ook zorgde de wateroverlast voor vluchtelingen die zich mengden met bevolkingsgroepen met een lagere immuniteit.

In dat soort omstandigheden steekt de extreem besmettelijke infectieziekte makkelijk de kop op: de ziekte, die ernstige diarree en uitdroging veroorzaakt, wordt veelal overgebracht door verontreinigd drinkwater en voedsel. 85 procent van de besmette personen wordt niet ziek, maar in ernstige gevallen kan na besmetting en zonder behandeling al binnen 24 uur dood door uitdroging optreden.

Malawi is niet het enige land dat in het afgelopen jaar harder dan anders wordt getroffen door cholera: de WHO ziet de sterfte in ongeveer dertig landen toenemen, de cijfers zijn een derde hoger dan normaal. Zo zijn Syrië en Haïti ook hard getroffen door de ziekte.

