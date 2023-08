Maksim Zlobov (32) verliet de politie in Moskou. ‘Ik schaamde me dood dat ik een politie-uniform droeg’

Zijn werk knaagde eigenlijk al langer aan hem. Maar zoals met wel meer dingen die zich geleidelijk en gestaag ontwikkelen, had Maksim Zlobov jarenlang niet in de gaten dat het zijn baan als politieagent in Moskou was die hem dwarszat. Het was gewoon werk. Elke dag hees hij zich in zijn uniform, ging naar het bureau, voerde zijn taken uit en trok na zijn dienst de deur weer achter zich dicht.

Pas in januari 2021 begon er iets te dagen. Op het moment dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalny na een vergiftiging met het zenuwgas novitsjok vanuit Duitsland terugkeerde naar Rusland, besefte Zlobov in wat voor systeem hij werkte. De protesten die uitbraken na Navalny’s terugkeer werden snoeihard neergeslagen en op het bureau zag Zlobov de demonstranten vanuit arrestantenbusjes binnengeleid worden.

Schaamte voor uniform

“Het waren jonge, slimme, springlevende types”, herinnert hij zich. “Ik schaamde me dood dat ik een politie-uniform droeg, want persoonlijk was ik het met hen eens. Daarom probeerde ik ze een beetje onder mijn hoede te nemen: ik bracht ze water en zorgde dat ze telefoontjes konden plegen.”

Want hoewel de 32-jarige Zlobov, sinds hij in 2014 bij de Moskouse politie begon, nooit betrokken was bij de optredens tegen demonstranten, voelde hij een sterke empathie voor de activisten. “Ik reed meestal in een surveillancewagen en ging op 112-meldingen af. Maar ik heb nooit als oproerpolitie opgetreden bij protesten. Gelukkig maar, want ik weet niet hoe ik dat met mijn geweten had kunnen rijmen.”

Vanaf het moment dat hij de demonstranten op het bureau onder ogen kwam, wist Zlobov dat hij wilde stoppen bij de politie. “Maar ik had de moed nog niet om direct op te stappen”. Dat moment liet nog een jaar op zich wachten. “Toen de oorlog uitbrak was de maat vol. Ik zag alles voor mijn ogen in elkaar storten en kon niet geloven dat zo’n catastrofe zich kon voltrekken. Ik was onderdeel van het systeem dat deze ramp veroorzaakte, daarom besloot ik direct mijn ontslag in te dienen.”

Uitlaatklep nodig

Op 4 maart stapte Zlobov naar zijn baas om ontslag te nemen. “Ik vertelde hem dat ik niet wilde werken voor een staat die in de 21ste eeuw een vernietigingsoorlog begint.” Twee dagen later besloot Zlobov in Moskou mee te lopen in een anti-oorlogsdemonstratie. “Ik was die dagen bevangen door een gevoel van angst en wanhoop. Daarom besloot ik te gaan demonstreren. Ik had een uitlaatklep nodig en wilde me omringen met medestanders.”

Dat draaide uit op een deceptie. “Er waren zo weinig mensen bij die demonstratie dat de teleurstelling alleen maar groter werd. Het voelde alsof het niemand iets deed dat het moederland een oorlog was begonnen tegen een vreedzame natie. Iedereen stak zijn kop in het zand.”

Toch was de demonstratie ook een openbaring voor Zlobov. “Ik stond opeens aan de andere kant, oog in oog met oud-collega’s en het systeem waar ik zolang onderdeel van was”. De consequentie daarvan kreeg hij ook gelijk voor zijn kiezen. De demonstratie was nog maar koud begonnen of de oproerpolitie greep al in. Binnen de kortste keren zat Zlobov achterin een arrestantenbusje en werd hij afgevoerd naar een bureau waar ze hem een tijdje vasthielden. Hij kwam weg met een boete van 15.000 roebel, ongeveer 170 euro.

Depressiever dan ik al was

Nu, ruim vijftien maanden later, is de desillusie alleen maar groter. “Ik ben tot afgelopen april in Moskou gebleven voordat ik besloot naar Georgië te verhuizen waar ik nu als kok werk. Ik wilde in eerste instantie per se in Rusland blijven omdat ik hoopte dat er iets zou veranderen. Eigenlijk heb ik een jaar lang thuis zitten wachten totdat mensen in opstand zouden komen. Noem me naïef, maar ik wilde gewoon niet geloven dat het leven door zou gaan als altijd. Toch is dat precies wat er gebeurt en dat maakt me nog depressiever dan ik al was”.

Reflecterend op zijn tijd bij de politie verbaast het Zlobov tegelijkertijd weinig dat er in Rusland weinig verandert. “Toen de oorlog uitbrak was de algemene stemming in de samenleving optimistisch. Dat was bij de politie niet anders. Ik herinner me nog dat ik met een collega in een surveillancewagen zat en dat hij zei dat Rusland in een kwestie van een paar dagen de strijd wel zou winnen. Ik keek hem vragend aan en wees op de portofoon in de auto die het met regelmaat begeeft. Als zoiets eenvoudigs al niet behoorlijk functioneert, hoe ga je dan zo’n grote strijd winnen, vroeg ik hem. Daar had hij ook geen antwoord op, maar het veranderde niets aan zijn kijk op de oorlog.”

Die halsstarrigheid stemde Zlobov alleen maar pessimistischer. “Voor de oorlog dacht ik altijd dat het toeval was wanneer mensen teksten van de staatstelevisie papegaaiden. Pas na het begin van de invasie besefte ik tijdens gesprekken dat ik helemaal niet met mensen sprak, maar met de televisie. Het lijkt er soms op dat mensen zich moedwillig laten hersenspoelen: ze horen wat ze willen horen. Want er zijn genoeg andere informatiebronnen, maar die raadplegen ze niet. Daar kiezen ze actief voor, en dat baart me ernstige zorgen.”

