Maken dansende Chinese dames te veel lawaai? Dan zetten de buren hun speaker stiekem uit

Pleindansen is populair onder Chinese ouderen. Maar nu is er een afstandsbediening op de markt die hun luidsprekers uit kan zetten.

Gezellig is het zeker. In China wonen naar schatting honderd miljoen oudere dames die maar wat graag samen op grote pleinen of in lommerrijke stadsparken dansen. Maar soms wordt het iets té gezellig. Dan draait het leger aan zwierende pensionado’s aan de volumeknop en veroorzaakt het schouwspel overlast.

Voor dat soort momenten is nu een oplossing. Een afstandsbediening, die veel weg heeft van een zaklamp, kan luidsprekers op een afstand van 50 tot 80 meter uitzetten. Op Taobao, een soort Chinese eBay, tonen kopers zich enthousiast over hun aanschaf. Een van hen meldt dat “het nu eindelijk stil is beneden. Al twee dagen denken de oma’s dat hun luidspreker niet werkt!”.

Pleindansen is een goedkope manier voor Chinezen op leeftijd om fit te blijven en sociale contacten te onderhouden. Het gebruik stamt uit het tijdperk van de culturele revolutie, toen de Chinese samenleving een stuk collectivistischer was dan tegenwoordig.

