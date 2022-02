Magnette maakt zich geen zorgen dat nachtwerk naar Nederland verdwijnt, waar arbeid goedkoper is

“België moet een land zonder e-commerce worden”, zegt de voorzitter van de PS, de socialistische partij, die ook in de regering zit. Paul Magnette wil af van het online shoppen. In de Belgische regering wordt een nieuwe regeling besproken voor avondwerk tussen acht uur en middernacht, waar nu nog een hoger nachttarief geldt voor mensen die in magazijnen werken om online bestelde spullen op tijd bij de klant te krijgen. Dat tarief zou goedkoper kunnen worden.

Magnette ziet er niets in. In een interview met het Belgische blad Humo zei hij dat nachtwerk voor ziekenhuizen en de politie is. Een versoepeling van de nachtelijke arbeidsmarkt is ongezond voor werknemers. Magnette maakt zich geen zorgen dat er daardoor meer nachtwerk naar Nederland verdwijnt, waar arbeid goedkoper is. Ook hoopt hij zo dat winkels weer terugkeren in de steden en dorpen. Zijn uitspraken zorgen voor grote beroering. De Vlaamse partij, Open VLD, verwijt Magnette terug te willen naar een economie van 100 jaar geleden.