Mag Nederland in Servië Holland blijven heten? Over dat hete hangijzer buigen zich Servische media, burgers en taalkundigen. Ons land heeft immers besloten zich met ingang van dit jaar niet meer te presenteren als Holland aan bijvoorbeeld potentiële toeristen en buitenlandse bedrijven. Er kwam een nieuw promotielogo, en ‘Holland’ werd vervangen door ‘The Netherlands’.

Maar hoe moet dat in een land als Servië, waar ze sinds jaar en dag de naam Holandija gebruiken en er geen gangbare variant voor ‘Nederland’ is? Pikant is dat dat woord in het Servisch wel bestaat, in de vorm van de vrijwel letterlijke vertaling ‘Nizozemska’. Maar die naam gebruiken de Kroaten, en daarmee is het voor veel Serviërs geen fijn klinkend alternatief. De krant Politika legde de prangende kwestie voor aan de Nederlandse ambassade, en kreeg een geruststellend antwoord. Vertaald uit het Servisch: “Dit is een intern besluit van ‘Holandija’ over de vraag hoe het zich presenteert en dat zou geen invloed moeten hebben op de vraag hoe het land heet in welke taal dan ook”.

Het Comité voor Standaardisatie van de Servische Taal heeft nu uitsluitsel gegeven: “Het Comité stelt voor om bij de naam Holland te blijven, zoals die is ingeburgerd in Servië. Wij hebben geen enkele verplichting om de originele naam over te nemen, en bovendien heeft niemand ons dat ook gevraagd”. “Niks Nederland in Servië: Holland blijft Holland”, schreef nieuwssite Srbija Danas (Servië Vandaag) daarop. De Nederlandse ambassadeur in Belgrado Gilles Beschoor Plug bevestigde die conclusie zondag via Twitter. “Er schijnt een beetje gedoe te zijn over de officiële naam van mijn land: Nederland. In Servië blijven we ons Holandija noemen.”