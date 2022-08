Mag een Brits ziekenhuis de behandeling van hersendode Archie (12) staken? VN-comité vraagt om uitstel

Het comité is ingeschakeld door Archie’s ouders, als uiterste poging om te voorkomen dat het ziekenhuis de kunstmatige beademing, voeding en hydratatie van de jongen stopzet. Eerder stapten ze tevergeefs naar de rechtbank, die ook in hoger beroep oordeelde dat het ziekenhuis de behandeling mag staken.

Archie ligt in coma sinds zijn moeder hem in april bewusteloos aantrof op zijn bed, met een koord om zijn nek. Zijn moeder zei in de Britse media dat hij waarschijnlijk meedeed aan de ‘blackout challenge’ op TikTok, waarbij deelnemers hun adem inhouden tot ze flauwvallen. Volgens de artsen die hem behandelen, is de hersenschade die hij heeft opgelopen onherstelbaar.

Het ziekenhuis liet de ouders en hun advocaat afgelopen weekeinde weten dat de behandeling maandagmiddag zou worden stopgezet. De ouders deden daarop ook een beroep op de Britse minister van volksgezondheid, Steve Barclay. Die drong er zondag bij het hof van beroep op aan het verzoek tot uitstel van het VN-comité in behandeling te nemen.

Het ziekenhuis wacht af

Het comité voor de rechten van personen met een handicap (CRPD) handelt vanuit het VN-verdrag Handicap. Het kan alleen aanbevelingen doen, maar geen verplichtingen opleggen. Nederland heeft het verdrag in 2016 geratificeerd, maar niet het facultatief protocol waaronder het comité valt. In Nederland is het daarom niet mogelijk bij het comité een klacht in te dienen, in Groot-Brittannië wel.

Het ziekenhuis wacht de hoorzitting af. Het liet weten dat de behandeling daarna zal worden gestaakt, tenzij het hof anders beslist.

