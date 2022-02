Mag de Wit-Russische leider Loekasjenko zijn land houden van Poetin?

Weinig buitenlandse staatshoofden hebben het Kremlin zo vaak van binnen mogen bewonderen als de Wit-Russische dictator Aleksander Loekasjenko. Zo’n keer of vijf trof hij daar de Russische president Poetin, in december voor het laatst.

Niet gek voor de leider van een land met 10 miljoen inwoners. Maar Loekasjenko’s land wordt ook wel gezien als uitgeschoven deel van Ruslands westelijke militaire district. Steeds vaker en steeds uitgebreider oefenen de legers van beide landen, en wat Loekasjenko betreft zijn Russische kernwapens ook welkom.

Russische springplank

Bij een grootscheepse invasie vormt Wit-Rusland de Russische springplank aan Oekraïnes noordfront. Daar staan nu volgens de Navo 30.000 Russische militairen, benevens Russische gevechtsvliegtuigen, Iskander-raketten die een kernlading kunnen dragen en luchtafweersystemen.

Dit is een defensieve oefening, zeggen Rusland en Wit-Rusland, om weerstand te bieden aan de ‘dreiging’ aan Wit-Ruslands zuidflank, lees: Oekraïne. Die oefening overtreft alle voorgaande in omvang, zegt de Navo, en wat doen die twee Russische bommenwerpers die kernraketten kunnen afschieten daar?

Vastberaden verenigd

‘Verenigde vastberadenheid’, is de oefening gedoopt. Vastberaden verenigd: dat zijn Wit-Rusland en Rusland op papier al decennialang. Hun dossierladen puilen uit van verdragen, al of niet in werking gesteld.

Al in 1999 spraken ze in een Unieverdrag verregaande integratie af, met één munt, en gemeenschappelijke rechtbanken en parlementen. Maar met de uitvoering ervan heeft Loekasjenko, aan de macht sinds 1994, steeds getalmd. Daarvoor kreeg hij straf in 2019: voortaan moest Wit-Rusland de volle mep betalen voor zijn Russische energierekening.

Lang slaagde Loekasjenko erin Rusland en de Europese Unie tegen elkaar uit te spelen: pas op, ik loop zo over naar het andere kamp. Maar in 2020, toen hij de verkiezingen had vervalst en massale protesten losbarstten, wendde Loekasjenko zich met de hoed in de hand tot het Kremlin. Hij kreeg militaire steun, en anderhalf miljard dollar aan leningen, ter compensatie voor de westerse sancties wegens mensenrechtenschendingen.

Donkere wolken

De westerse sancties hebben Loekasjenko nog verder in Poetins armen gedreven. Litouwen sloot de grens voor de doorvoer van potas, grondstof voor kunstmest en een belangrijk exportproduct van Wit-Rusland. Voortaan moet de uitvoer via Rusland verlopen. Donkere wolken hangen boven het Wit-Russische staatsbedrijf Belaruskali, dat zich steeds teweer heeft moeten stellen tegen Russische concurrentie en overnamepogingen.

Geen wonder dat Loekasjenko paraat staat als het Kremlin roept. Vorige maand leverde Wit-Rusland een eenheid aan de troepenmacht die onder Russische leiding in Kazachstan opstanden moest bedwingen. Vol lof was Loekasjenko over die snelle interventie. Daar moet ook de Navo maar goed nota van nemen, zei hij op de Russische tv: “In de tijd dat zij nog bezig zijn met voorbereidingen om hun troepen hier te krijgen, kunnen wij al aan het Britse Kanaal staan.”

Havik

Poetin kan tevreden zijn over Loekasjenko. Maar de integratie van beide broedervolken is nog niet voltooid. Deze maand stuurde Poetin Ruslands vierde ambassadeur in vier jaar tijd naar Minsk. Boris Grizlov is een havik, een oudgediende die namens Moskou ook onderhandelingen voert over de opstandige Oekraïense Donbas. Moskou eist voor de pro-Russische rebellen een plek in de Oekraïense regering, met vetorecht tegen Navo- of EU-lidmaatschap.

In Minsk kan Grizlov werk maken van het Unieverdrag tussen Rusland en Wit-Rusland. Dat voorziet onder meer in versmelting van de parlementen van beide landen. De vraag rijst wat er dan nog rest van de soevereiniteit van Wit-Rusland - en van president Loekasjenko. Over Grislovs benoeming schreef een Russische oppositiekrant: “Veel experts menen dat de echte taak voor de veteraan van de Russische politiek niet is om de volgende Russische ambassadeur in Wit-Rusland te zijn, maar de laatste.”

