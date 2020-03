Maduro is van president gedegradeerd tot boef uit het Wilde Westen

In drie verschillende poses staat de Venezolaanse president op de poster, waarop de Amerikaanse regering een beloning van 15 miljoen dollar uitlooft voor ‘informatie die leidt tot de aanhouding of veroordeling van Nicolás Maduro-Moros’. Alsof het een anonieme boef uit het Wilde Westen betreft, en niemand nog wist hoe hij eruit ziet.

In januari 2019 riep de Venezolaanse parlementsvoorzitter Juan Guaidó zichzelf uit tot wettige president van Venezuela, omdat Maduro volgens hem gesjoemeld had bij zijn herverkiezing. Een groot deel van de internationale gemeenschap schaarde zich achter Guaidó. Maar Maduro liet zich, ondanks een instortende economie, niet wegjagen.

Sindsdien proberen de Amerikanen af en toe de druk verder op te voeren. Het Amerikaanse ministerie van justitie maakte donderdag strafrechtelijke aanklachten bekend tegen Maduro en enkele van zijn naaste medewerkers. In totaal werd donderdag voor 55 miljoen aan beloningen uitgeloofd.

Deze afbeelding van het Amerikaanse ministerie van justitie toont een beloningsposter voor Maduro die op donderdag 26 maart 2020 werd uitgebracht. Het Amerikaanse ministerie van justitie heeft de socialistische leider van Venezuela, Nicolás Maduro, en verschillende belangrijke medewerkers op beschuldiging van narcoterrorisme aangeklaagd. Beeld AP

Het levert spannende posters op, maar er zijn weinig analisten te vinden die denken dat er meer dan een theatraal effect van uitgaat, bedoeld voor binnenlands gebruik. In Florida, bij de komende verkiezingen een swing state, wonen bijvoorbeeld veel gevluchte Cubanen. Die houden wel van stevige taal tegen de linkse Maduro.

‘Racistische cowboy’

Alle sancties die daadwerkelijk economische impact hebben op Venezuela, zijn allang doorgevoerd, en hebben allemaal niet gewerkt. De Venezolaanse president leek de aanklachten zelfs wel een fijne aanleiding te vinden voor wat retorisch tegenvuur. Hij noemde Trump een ‘racistische cowboy’ en zei: “Jij regelt internationale betrekkingen als de New Yorkse maffia-oplichter die je ooit was toen je nog in het onroerend goed zat.”

Maduro heeft nu alleen maar meer reden gekregen om niet mee te werken aan een eventuele vreedzame transitie van de macht, vrezen veel diplomaten. Want dan moet hij gelijk vrezen voor uitlevering. “Dit soort acties draagt niets bij aan een onderhandelde oplossing – en dat is al zo moeilijk”, reageerde bijvoorbeeld Roberta Jacobson, tot 2018 topdiplomaat voor Latijns-Amerika bij het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken.

Dat er anders wel een spoedige overeenkomst zou komen tussen Maduro en de oppositie, lijkt evengoed onwaarschijnlijk. Maar sommige analisten zien wel weer iets schuiven in het land. De coronacrisis begint niet alleen in Venezuela slachtoffers te maken, maar zorgt ook voor een sterk gedaalde vraag naar olie, terwijl de olieprijs toch al laag was. Maduro kon tot nu toe in het zadel blijven doordat de olie-inkomsten hem in staat stellen om de loyaliteit van het leger te kopen.

Lees ook:

In socialistisch Venezuela voltrekt zich een stille kapitalistische revolutie

Rijk Venezuela schakelt over op dollars en Amerikaanse producten, terwijl president Maduro stilletjes economische hervormingen doorvoert.

De revolutie in Venezuela is tot nader order uitgesteld

In Venezuela leek het begin 2019 een kwestie van tijd voor president Maduro zou worden weggejaagd. Maar de revolutie verzandde, en de ster van oppositieleider Juan Guaidó doofde uit.