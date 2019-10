Madrid praat voorlopig niet met Catalonië

Honderden demonstranten onthaalden premier Pedro Sanchez maandag in Barcelona met het Catalaanse volkslied. Ze wachtten Sanchez zittend op en hielden borden omhoog met de tekst: ‘Spanje, kom zitten en praten’. Maar de Spaanse premier kwam niet naar Barcelona om te praten. Hij kwam om politieagenten, die bij de rellen van afgelopen week gewond zijn geraakt, in het ziekenhuis een hart onder de riem te steken. ­Politiekorpsen uit het hele land waren naar Catalonië gestuurd om een einde te maken aan de onrust in de regio.

Die onrust vlamde op toen de rechter vorige week maandag negen separatistische leiders veroordeelde tot ­jarenlange celstraffen voor hun aandeel bij de organisatie van een referendum over onafhankelijkheid in 2017, dat door Madrid verboden was. Direct na het vonnis gingen in Barcelona honderdduizenden mensen de straat op om tegen de rechterlijke uitspraak te protesteren.

Wat aanvankelijk begon als een massaal vreedzaam protest, ontaardde later in confrontaties met de politie. Gemaskerde jongeren staken honderden vuilnisbakken in brand en gooiden met stenen en flessen naar de veiligheidstroepen. De politie zette traangas en rubberkogels in.

Bij de rellen van afgelopen week raakten bijna 600 mensen gewond, van wie ongeveer de helft politie-agenten. Ook werden 194 mensen ­gearresteerd. De schade die door de rellen is veroorzaakt in Barcelona wordt op ongeveer 2,5 miljoen euro geschat.

“Dit zal niet stoppen zolang we niet gaan zitten en praten”, zei Quim Torra tegen persbureau AP. De Catalaanse regiopresident had om een ontmoeting met Sanchez gevraagd. “Spanje moet zich realiseren dat je Spanje niet kunt regeren zonder naar de stem van de Catalanen te luisteren”, zei hij.

Maar luisteren wil Sanchez pas als Torra de onrust in de regio ondubbelzinnig heeft veroordeeld en bruggen gaat bouwen naar de Catalanen die geen onafhankelijkheid voor de regio willen. De Spaanse premier vindt dat Torra de politie en de veiligheidsbeambten ernstig in de steek gelaten heeft.

Inmiddels lijkt de rust in Barcelona enigszins te zijn teruggekeerd. Volgens de minister van binnenlandse ­zaken, Fernando Grande-Marlaska, nemen de rellen af en “wordt er heel hard gewerkt om ze helemaal te stoppen”.

