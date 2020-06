Maddie-verdachte B. doodde wellicht ook andere kinderen

De ouders van Madeleine McCann leven de nachtmerrie waar iedere ouder voor vreest. Hun driejarige peuter Maddie lieten ze, op vakantie in Praia da Luz aan de Portugese kust, even alleen in het appartement. Het meisje sliep, zij gingen even verderop iets eten. Toen ze terugkwamen, was ze weg. Dertien jaar hebben zij en de politie vergeefs gezocht naar degene die haar die avond meenam. Altijd bleven ze hopen dat Maddie nog leefde. Met foto’s waarop het meisje ouder was gemaakt, probeerden ze de wereld naar haar te laten uitkijken.

Nu is er sinds een week een verdachte in beeld, Christian B., die in een Duitse gevangenis zit. De Duitse justitie heeft deze week andere ouders van verdwenen kinderen opgeroepen zich te melden. Want het vermoeden is dat Christian B. het niet bij één slachtoffer heeft gelaten. “We denken dat de verdachte ook andere misdrijven, vooral seksuele, heeft gepleegd”, zei Hans Christian Wolters, woordvoerder van de officier van justitie van Braunschweig in een televisie-interview. Die zouden in Portugal, in Duitsland maar ook elders kunnen hebben plaatsgevonden.

Of in Nederland. Op dit moment wordt met nieuwe ogen gekeken naar de verdwijning van een zevenjarig jongetje van het strand van Monster in 1995. Daar speelde Jaïr Soares het ene moment nog in het zand, onder de ogen van zijn moeder, terwijl hij even later spoorloos was verdwenen. Nooit heeft iemand kunnen uitvinden wie hem heeft meegenomen.

In Duitsland was plotseling weer aandacht voor René Hasee, het Duitse jongetje van zes dat in 1996 van het strand van het Portugese Aljezur verdween. Het ene moment was hij nog bij zijn ouders in het vizier, het andere moment was hij weg. Zijn kleertjes werden later een stukje verderop gevonden. De theorie was uiteindelijk dat René in zijn eentje de zee in gelopen moest zijn en was verdronken, tot deze week.

Nu is het onderzoek naar zijn dood weer heropend. Aangezien Christian B. tussen 1995 en 2007 in de Portugese Algarve zou hebben rondgezworven, zou ook die zaak aan die van Maddie verbonden kunnen zijn. B., destijds niet ouder dan negentien, had toen al een geschiedenis van zedendelicten.

Met zijn wit-gele Volkswagen-kampeerbus was hij behoorlijk mobiel. Daarom wordt niet alleen in Portugal, maar ook in Duitsland gespoord naar oude zaken die lijken op die van Maddie McCann. Zo wordt ook B.’s betrokkenheid bij de verdwijning van de negenjarige Peggy Knobloch uit 2001 onderzocht. Knobloch verdween in Liechtenberg in Beieren op weg van school naar huis.

Ook staat de verdwijning van de 5-jarige Inga Gehricke uit Schönebeck in 2015 weer volop in de belangstelling. Inga ging met andere kinderen het bos in om te spelen, maar kwam nooit terug. Nu is gebleken is dat B. op de dag na haar verdwijning slechts 80 kilometer verderop was.

Zo duiken er meer namen op, al is het niet helemaal duidelijk welke zaken de politie daadwerkelijk opnieuw onderzoekt. De Belgische Carola Titze wordt genoemd, die in 1996 vermoord werd in de kustplaats De Haan. De verdwijning van de tweejarige Liam in Mechelen in datzelfde jaar.

De onderzoeken naar oude zaken zijn ook voor de zaak-Maddie van vitaal belang, omdat de politie nog altijd geen sluitend bewijs heeft tegen B. Het enige tastbare is zijn verhaal in een chatgesprek dat hij ‘iets kleins wil vangen en dagenlang gebruiken’. Hij wilde in dat gesprek ook graag ‘een kleintje neuken’. B. zit op dit moment in de gevangenis van Kiel vanwege een drugsdelict.

