Macrons boodschap voor actievoerders: pensioenhervormingen gaan door

President Emmanuel Macron had donderdag een duidelijke boodschap voor de menigtes die overal in Frankrijk de straat op gingen: de omstreden pensioenhervormingen gaan gewoon door. Terwijl het protest tegen de pensioenplannen wordt gezien als belangrijke test voor zijn regering, liet Macron nota bene vanuit Spanje weten dat ‘het democratisch proces doorgang zal vinden’, en dat hij geen reden ziet om van koers te wijzigen.

Dat Macron en een flink deel van zijn ministersploeg uitgerekend op de eerste massale stakingsdag langsging in Barcelona om met de Spaanse premier Pedro Sánchez de banden aan te halen, werd door de vakbonden opgevat als een grove schoffering. Dat de datum van de Frans-Spaanse top al lang en breed vastlag, voordat de vakbonden bekendmaakten op 19 januari actie te zullen voeren, deed voor de demonstranten niet ter zake. De afwezigheid versterkte alleen maar het gevoel dat er niet naar het protest wordt geluisterd.

“Ik ben bang wat er gaat gebeuren”, zei de 19-jarige student Nathan Arsac in Parijs tegenover persbureau AP. “We kunnen zo snel onze verworvenheden verliezen, het maakt me bang voor de toekomst.” Naast jong demonstreerde ook oud, zoals de 59-jarige verpleegster Sylvie Béchard: “Ik sta hier omdat wij, zorgmedewerkers, fysiek zijn uitgeput.”

Vergrijzing

De regering-Macron wil niet alleen de pensioengerechtigde leeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar, maar ook het minimumaantal benodigde dienstjaren voor een overheidspensioen oprekken. De hervormingen zijn een belangrijke verkiezingsbelofte van Macron: vanwege de vergrijzing dreigt het huidige systeem volgens de regering onbetaalbaar te worden.

Maar de vakbonden hadden zelf één boodschap voor Macron: ‘Luister naar de straat’, aldus Philippe Martinez, vakbondsleider van CGT, die kon bogen op een eensgezind front van alle bonden. Martinez sprak van een overweldigende opkomst van wel twee miljoen actievoerders, het Franse ministerie van binnenlandse zaken hield het op 1,12 miljoen.

De massale demonstratie donderdag op het Place de la Republique. Beeld REUTERS

Alleen al in Parijs demonstreerden volgens de vakbonden zeker 400.000 mensen (volgens de regering overigens 80.000), terwijl in tientallen andere steden tienduizenden de straat opgingen. Zo’n beetje het hele land ging plat: treinen en trams reden niet, vluchten werden geannuleerd, scholen bleven gesloten en radiostations werden met de geautomatiseerde playlists in de lucht gehouden – ook de dj’s waren aan het staken. Meer dan een kwart van de ambtenaren in Frankrijk legden het werk neer.

Haperende economie

Het ging er niet overal rustig aan toe: al vroeg in de middag braken relletjes uit rond het Place de la Bastille in Parijs. Demonstranten gooiden projectielen naar ordetroepen, wat met traangas werd beantwoord, zo zag AFP. De Parijse politie meldde in de middag 38 aanhoudingen.

Er is vrees dat dergelijke stakingsdagen de toch al haperende economie van het land schade zullen berokkenen, terwijl ook Frankrijk kampt met hoge inflatie. Zo staakte donderdag bij de raffinaderijen driekwart van het personeel: in oktober zorgden vergelijkbare acties in deze sector nog voor benzinetekorten in het hele land. Daarmee hebben de vakbonden een sterk wapen in handen, en een nieuwe massa-staking werd donderdagavond ook aangekondigd: op 31 januari gaan de Fransen weer de straat op.

Maar voorlopig houdt Macron voet bij stuk. Maandag zal de regering het omstreden wetsvoorstel officieel presenteren, volgende maand zal het naar het parlement worden gestuurd. Daar heeft de regering van Macron geen meerderheid – waar de vakbonden nog enige hoop uit kunnen putten.

