Macron zorgt voor opschudding met aanval op vaccinweigeraars. ‘Ik wil ze het leven zuur maken’

Macron deed zijn uitspraak tijdens een gesprek met abonnees van de krant Le Parisien. Een lezeres die er schande van sprak dat acht op de tien bedden op de IC worden bezet door ongevaccineerden, gaf hij volledig gelijk.

Macron wijst haar er op dat de ‘heel kleine minderheid’ die zich niet laat inenten, onder druk wordt gezet om dat wel te doen. Maar dat is nog niet genoeg. Om het aandeel van weigeraars – nu 10 procent van de twaalfplussers, vijf miljoen Fransen – te verminderen, is meer nodig. “Het spijt me dat ik het zeg. Maar dat lukt alleen door mensen het leven nog meer zuur te maken”, aldus Macron.

Het staatshoofd heeft er zelfs ‘veel zin in’ om dit deel van de bevolking nog veel meer dwars te zitten. “En dat gaan we doen ook, dat is de strategie. Ik kan ze niet opsluiten, niet dwingen om zich te laten vaccineren. Daarom moet je ze zeggen: u kunt niet meer uit eten, niet maar naar de bios, geen borrel meer drinken in het café, niet meer naar het theater.”

Moreel de mist in

Dat er stemmen op gaan om antivaxers met corona niet meer op de intensive care op te nemen, bewijst volgens Macron dat antivaxers moreel gesproken de mist in gaan. “Ze saboteren wat een samenleving solide maakt. Als mijn vrijheid die van anderen bedreigt, ben ik onverantwoord bezig. Zo onverantwoord dat ik mijzelf buiten de gemeenschap van burgers plaats.”

Macrons aanval is zeer opmerkelijk, omdat hij tot nu toe altijd behoedzaam sprak over vaccinweigeraars. Een maand geleden bood hij in een tv-interview zijn excuses aan voor eerdere uitlatingen die hem erg kwalijk werden genomen, zoals de keer dat hij een werkloze vertelde dat er werk zat was. “Ik wilde mensen activeren door ze een beetje te provoceren. Maar ik heb ervan geleerd en ik ben nu ongetwijfeld gevoeliger voor bepaalde zaken”, zei hij in die uitzending.

Presidentsverkiezingen

Maar Macron staat op het punt bekend te maken dat hij kandidaat is voor de presidentsverkiezingen die over honderd dagen plaatsvinden. Daarom is zijn toon opeens een stuk minder presidentieel.

Hij staat er op zich goed voor in de peilingen, Macron zou de eerste ronde op 10 april winnen en Valérie Pécresse, Marine Le Pen en Éric Zemmour ruim achter zich laten. Maar hij kan hier niet op rekenen. Hij gokt er op dat de publieke opinie klaar is met antivaxers, gezien de reacties op sociale media over een demonstratie tegen de vaccinatiepas, die de Franse Tweede Kamer nu moet goedkeuren. Deelnemers aan die bijeenkomst beweerden onder andere dat met het vaccin kinderen werden vermoord.

De manoeuvre van Macron lijkt zo bezien handig, ook omdat zijn grootste concurrent – Pécresse, die de centrumrechtse partij Les Républicains leidt – rekening heeft te houden met weerzin in eigen kring tegen het beleid. De stemming werd dinsdagavond voor de tweede keer uitgesteld nadat de uitspraken van Macron online waren gepubliceerd.

De vraag is alleen of Macron niet te ver is gegaan door de weigeraars ‘non-burgers’ te noemen. Hier was een man aan het woord die met opgestroopte mouwen is afgedaald naar de politieke arena. Maar die rol verhoudt zich slecht met zijn taak om de president te zijn van alle Fransen.

Lees ook:

Het jaar 2022 kan Emmanuel Macron maken of breken

Emmanuel Macron gaat een spannend jaar tegemoet, als presidentskandidaat én voorzitter van de Europese Unie. De Amerikaanse historicus William Drozdiak, die een boek schreef over de Franse president, denkt dat hij meer toenadering tot Duitsland en Italië zal zoeken.