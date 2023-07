Macron zegt Duits staatsbezoek af om onrust in Frankrijk

Macron zou eigenlijk zondag aankomen in Stuttgart om maandag en dinsdag een bezoek te brengen aan Ludwigsburg, Berlijn en Dresden.

De dood van de 17-jarige Nahel in Nanterre, een voorstad van Parijs, heeft tot grote woede en rellen geleid in het hele land. De mensen zijn kwaad over het politieoptreden dat stelselmatig te agressief en racistisch zou zijn.

Het is niet de eerste keer dat de plannen van Macron worden gedwarsboomd door onrust in eigen land. In maart moest hij de Britse koning Charles vragen om zijn staatsbezoek aan Frankrijk uit te stellen vanwege de massale protesten om de pensioenhervormingen. Het zou het eerste staatsbezoek van Charles als koning zijn geweest. Als alles goed gaat haalt hij de reis naar Frankrijk in september in.

