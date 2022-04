‘Macron wint bij Fransen in buitenland, Le Pen overzee’

In Guadeloupe kreeg de partij van Le Pen, Rassemblement National, 69,60 procent van de stemmen, tegenover 30,40 procent voor Macron. De opkomst op het Caribische eiland was 47,18 procent. Op Martinique stemde 60,87 procent op Le Pen en 39,13 procent op Macron. 45,45 van de kiesgerechtigden bracht een stem uit. Ook in Frans Guyana (60,70 procent), Saint-Martin en Saint-Barthélémy (55,52 procent) en in Saint-Pierre-et-Miquelon (50,69 procent) versloeg Le Pen haar tegenstander. In Frans-Polynesië kwam Macron wel als winnaar uit de bus met 51,81 procent van de stemmen.

Fransen in het buitenland stemden wel overwegend op de huidige president. In de Verenigde Staten (zonder Chicago en New Orleans) kreeg hij 92 procent van de stemmen en in Canada (zonder Vancouver) 86 procent. In Argentinië (89 procent), Brazilië (86 procent) en Chili (87 procent) was Macron eveneens het populairst.

Inwoners van de Franse overzeese departementen konden zaterdag al een keuze maken. In de eerste ronde werd in de overzeese gebieden overwegend op de linkse Jean-Luc Mélenchon gestemd. De tweede ronde gaat zondag net als in 2017 enkel tussen Macron en Le Pen. Om 17.00 uur was de opkomst 63,23 procent, ruim 2 procent lager dan vijf jaar geleden. De laatste stemlokalen sluiten om 20.00 uur, waarna de eerste exitpolls volgen. De eerste uitslagen worden in de loop van de avond verwacht.

