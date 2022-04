Macron wil in zijn tweede termijn groener, socialer en minder solistisch zijn

Macron kreeg veel kritiek voor zijn verrichtingen op het gebied van het klimaat, maar de laatste weken beloofde hij nadrukkelijk beterschap. De nieuwe premier, die hij meteen na de parlementsverkiezingen benoemt, zal hij belasten met ‘groene planning’. En de regering krijgt maar liefst twee klimaatministers, een die gaat over energie en een voor de ‘regionale planning’.

Als het aan Macron ligt, is het aandeel van zonne-energie in de elektriciteitsmix in 2050 tien keer zo groot en is Frankrijk vijftig windparken op zee rijker. Dat is er nu precies één. Tegelijk zet het staatshoofd in op de bouw van nieuwe kerncentrales. Aanvankelijk zette Macron de energiepolitiek van zijn voorganger François Hollande voort, die juist centrales wilde sluiten. Maar in februari brak hij hier radicaal mee.

Eerder lanceerde Macron al zijn investeringsplan France 2030 dat maatregelen bevat om de economie onder andere met de ontwikkeling van (nucleaire) waterstof te vergroenen. Topmensen van bedrijven wil hij aanmoedigen om ‘grands patrons verts’ (grote groene bazen) te worden.

Dat hij nu zo de nadruk legt op alles wat groen is, heeft veel te maken met het feit dat de ruim elf miljoen linkse kiezers die hij nodig had voor zijn herverkiezing hem te rechts vinden. Vooral de aanhang van Jean-Luc Mélenchon verwijt Macron dat hij de rijken heeft bevoordeeld en de minima in de kou liet staan.

Verlagen van de hoge staatsschuld

In zijn voornemen om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen van 62 naar 65 zien de Macron-haters een nieuw bewijs voor hun vrees dat het Franse sociale model op instorten staat. Maar Macron is vast van plan de ingreep dit keer – een eerste poging mislukte – in overleg met alle partijen tot een goed einde te brengen. Het is volgens hem de enige manier waarop Frankrijk een begin kan maken met het verlagen van de hoge staatsschuld die nu met bijna 113 procent van het bruto binnenlands product verhoudingsgewijs ruim twee keer zo groot is als de Nederlandse schuld. Daarbij hecht Macron eraan dat uitkeringsgerechtigden worden verplicht tot een activiteit. Dat wil zeggen minimaal 15 uur scholing of arbeid per week.

Macron heeft ook plannen met het onderwijs en de zorg. In Frankrijk zijn schooldirecteuren nu niet vrij om zelf leraren aan te nemen, zij krijgen hun personeel – dat niet zelf kan solliciteren – van hogerhand toegewezen. Dat moet anders, meent Macron. Ook wil hij een systeem voor prestatiebeloning invoeren. Vooral dat laatste is zeer tegen de zin van de onderwijsbonden en om stakingen na de zomervakantie te voorkomen, heeft Macron al gas teruggenomen. Hij spreekt nu van experimenten op een beperkt aantal scholen.

Fransen meer betrekken bij besluitvorming

Sommige maatregelen, zoals het kostbare ‘tariefschild’ dat voorkomt dat de prijs van gas en elektriciteit met meer dan 4 procent stijgt, zegt Macron te handhaven. Voor deze zomer moet er een nieuwe koopkrachtwet liggen die de pensioen indexeert op de inflatie (rond de 4 procent). Ook de ambtenarensalarissen moeten hoger. Net als in 2017 pleit Macron voor een offensief om gebieden te helpen waar ‘de treinen niet meer stoppen’ en waar mensen het vertrouwen in de politiek kwijt zijn. Het idee is om ‘zorgwoestijnen’ en verdwijnende publieke diensten planmatig aan te pakken.

Wat de regeermethode betreft belooft Macron, die bekend staat als een solist, de Fransen meer te betrekken bij de besluitvorming. Hij voelt alleen niets voor een burgerreferendum, waarbij de instemming van 500.000 burgers nodig is. In plaats daarvan wil hij meer zaken – om te beginnen met een nieuwe wet op het levenseinde – voorleggen aan een burgerconventie. Hierbij formuleren 150 door het lot aangewezen burgers een voorstel.

Lees ook

Waarom Macron zijn beroemde eliteschool vlak voor verkiezingen hervormde

De prestigieuze opleiding Ena bracht niet alleen generaties hoge ambtenaren maar ook verschillende Franse presidenten voort. Ook de huidige, Emmanuel Macron, werd er klaargestoomd voor het ambt.