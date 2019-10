Macron wil burgerfront tegen islamitisch terrorisme

Het staatshoofd hield een opmerkelijk offensieve toespraak tijdens het nationaal eerbetoon voor de vier slachtoffers van de aanslag op het hoofdbureau van de politie in Parijs. De regering en de staatsinstellingen kunnen een drama zoals vijf dagen geleden niet alleen voorkomen, benadrukte hij. Ook gewone burgers kunnen helpen ‘het veelkoppige monster van het islamitisch terrorisme’ te bestrijden.

“De strijd tegen deze ontaarde, moorddadige vorm van de islam winnen wij alleen wanneer we als natie samen in beweging komen.” Macron pleit voor een ‘waakzame samenleving’. Want aan oplettendheid ontbrak het op de Préfecture de Police nabij de Notre-Dame. Hoe was het mogelijk dat de jihadist Mickaël H. op de inlichtingenafdeling werkte, in het hart van de terreurbestrijding voor de hoofdstad en de banlieue?

Met zorgwekkende signalen – H. verdedigde onder meer de aanslag op tijdschrift Charlie Hebdo – werd niets gedaan. Macron beloofde dat de onderste steen boven zal komen, maar voortaan zal iedereen beter moeten opletten. “Dat betekent dat je weet hoe je om de hoek, op school, op het werk en in een gebedshuis gedrag herkent dat niet te verenigingen is met de wetten en de waarden van ons land. Het zijn vaak kleine dingen die tot grote tragedies leiden.”

Macron probeerde critici voor te zijn door te benadrukken dat hij niet het wantrouwen wil aanmoedigen. En dat hij niet ten strijde trekt tegen één bepaalde religie maar tegen een ontaarde variant daarvan. Het de vraag of er een eensgezind front tegen de voedingsbodem van de terreur van de grond komt. Want Frankrijk is ideologisch gesproken een diep verdeeld land. Een groot deel van de meer volkse publieke opinie heeft na alle terreurdoden van de laatste jaren (267 sinds 2012) een diep wantrouwen ontwikkeld tegen alles wat met de islam te maken heeft.

Zij zullen zich herkennen in het oordeel van de rechtse opiniemaker en advocaat Gilles-William Goldnadel, vaste gast van het populaire radioprogramma ‘Les grandes gueules’ (de grote waffels). “Het zijn alleen maar woorden, dit land doet niets tegen het islamisme. Mickaël H. had contact met een Marokkaanse imam die te boek stond als radicaal bij de inlichtingendienst. Die man had het land uitgejaagd moeten worden, maar kon zonder problemen zijn verblijfsvergunning verlengen.”

Veel hoger opgeleide progressieve Fransen menen daarentegen dat in een diverse samenleving niet iedereen de kreet ‘Je suis Charlie’ hoeft te onderschrijven. Uit deze hoek klinkt nu ook de waarschuwing dat de aansporing tot waakzaamheid kan uitlopen op onfrisse verklikpraktijken.

Ondertussen gaat het onderzoek naar Mickaël H. door. In zijn appartement zijn usb-sticks gevonden met de adresgegevens van collega’s en video’s van onthoofdingen door IS. De vondst, die door 160 specialisten wordt ontleed, is een nieuwe schok voor de politie. Niemand weet of H. die data heeft doorgespeeld naar eventuele geestverwanten. Er is nu angst voor een herhaling van ‘Magnanville’: in dit dorp vermoordde in juni 2016 een jihadist een agentenpaar in hun eigen huis.

