Macron vindt Europese steun voor migratieplan, maar de details daarvan blijven een mysterie

De Franse president Macron sprak van een nieuwe stap in het Europese migratiebeleid, maar wat er nou precies is afgesproken, blijft onduidelijk. Feit is dat ministers uit veertien EU-landen (dus de helft) zich maandagavond in Parijs hebben geschaard achter een nieuw ‘solidariteits­mechanisme’. Daarmee zou de terugkerende onzekerheid over het lot van over de Middellandse Zee dolende migrantenboten tot het verleden behoren.

Vorige week deden Duitsland en Frankrijk tijdens een ministersvergadering in Helsinki een voorstel dat nu door twaalf andere landen wordt gesteund. Wat die afspraken inhouden, kon niemand zeggen. Macron wilde alleen kwijt dat het mechanisme ‘snel’ en ‘automatisch’ is.

‘Afgelopen met dat gekibbel’

Sinds vorig jaar zomer worden tal van schepen met migranten aan boord geweerd door onder meer Italië. Ze kunnen pas ergens aanmeren als EU-landen ad-hoc-afspraken maken over de onderlinge verdeling van opvarenden. Het Duits-Franse voorstel wil daarin structuur brengen, bij gebrek aan een EU-brede hervorming van het migratiebeleid. “Het gekibbel rond reddingsoperaties op de Middellandse Zee moet afgelopen zijn”, zei de Duitse minister Heiko Maas van buitenlandse zaken.

De Italiaanse regering, die sinds haar aantreden vorig jaar migrantenschepen weert, maakte gehakt van het migratieoverleg in Parijs, waar Italië niet was vertegenwoordigd. Vicepremier Salvini noemde de bijeenkomst een flop, waar slechts zou zijn ‘herhaald dat Italië het vluchtelingenkamp van Europa moet blijven’. Als Macron over migratie wilde praten, ‘moest hij maar naar Rome komen’, tweette Salvini.

Landen die het Frans-Duitse voorstel steunen, zijn Finland, Ierland, Kroatië, Litouwen, Luxemburg en Portugal. De namen van zes andere landen zijn niet bekend. Nederland zou er niet bij zijn.

Lees ook:

Sea Watch en Salvini voelen zich in de steek gelaten door Europa

Het reddingsschip van de Duitse hulporganisatie Sea Watch, met 42 migranten aan boord, koerste eind juni naar de haven van Lampedusa. De kapitein hoopt de opvarenden daar na twee weken ronddolen aan wal te kunnen zetten.