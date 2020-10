Macron trekt ten strijde tegen politieke islam

De president benadrukte het verschillende keren. In Frankrijk is iedereen vrij om zijn geloof naar eigen inzicht te belijden. Maar het zal alles doen om het ‘radicale islamisme’, te bestrijden. Op bezoek in Les Mureaux, een voorstad van Parijs, trok Macron ruim een uur uit om te vertellen wat hij daar precies mee bedoelt.

Vooraf verweet de rechtse oppositie hem lafheid. Hij zou nooit man en paard noemen als het over de islam gaat. Maar dit keer liet Macron er geen enkel misverstand over bestaan. ‘Het radicale islamisme stelt de eigen wetten boven die van de republiek’, zei hij. ‘Het is een ideologie die soms bloedige gevolgen heeft, zoals we afgelopen vrijdag hebben gezien bij de aanslag vlakbij het oude adres van Charlie Hebdo.’

De islam beleeft wereldwijd een crisis, constateerde het staatshoofd. ‘En dat raakt ons ook. Hier streven radicale islamisten naar een parallelle samenleving, een tegen-maatschappij. Dat betekent vaak dat men kinderen van school haalt en sportieve en culturele activiteiten ontwikkelt waar kinderen worden geïndoctrineerd.’

Informele Koranschooltjes

Het aantal leerlingen dat alleen nog les krijgt in informele Koranschooltjes neemt flink toe. ‘Het gaat nu om duizenden kinderen. Ze worden ontvangen door vrouwen met een nikaab die met ze gaat bidden en af en toe les geeft. Onderwijs kan je het niet noemen.’

Om te beginnen wil Macron daarom de wet zo veranderen dat alle leerplichtige leerlingen op school moeten zijn. Alleen als er sprake is van een ernstige ziekte mogen ouders hun kind voor langere tijd thuishouden.

In de tweede plaats worden alle verenigingen, instellingen voor huiswerkbegeleiding en sportclubs verplicht om een ‘republikeins contract’ te tekenen. Deze overeenkomst vermeldt onder andere de gelijkheid tussen de seksen en de gewetensvrijheid als centrale waarden. Wie deze principes niet naleeft, raakt zijn subsidie kwijt. De mogelijkheden om ‘foute verenigingen’ die geen belastinggeld ontvangen toch te ontbinden, worden verruimd.

Begin december moet er een wetsvoorstel liggen dat deze en andere maatregelen uitwerkt. De wet doet ook een nieuwe poging om in Frankrijk imams op te leiden en buitenlandse financiers van gebedshuizen te binden aan regels. Macron beloofde ook ‘stevige instrumenten’ om radicale machtsovernames in moskeeën te voorkomen.

Juridische problemen

De hand van het staatshoofd ging ook diep in eigen boezem. De immigratie is sinds de jaren zestig van de vorige eeuw niet goed verwerkt: ‘Wij hebben etnisch en sociaal gesproken eenzijdige wijken laten ontstaan en zo zelf aan het probleem bijgedragen.’ De belofte van de Franse republiek - vrijheid, gelijkheid en broederschap - moet daarom nieuw leven worden ingeblazen.

Of Macron de publieke opinie heeft overtuigd die in meerderheid om een harde aanpak van het islamisme vraagt, is de vraag. Alles hangt af van de daden en Macron heeft nog maar tot 2022 de tijd. Sommige voornemens lijken te stuiten op aanzienlijke juridische problemen.

Daarbij menen veel critici dat Macron de Franse moslims hoe dan ook stigmatiseert. De problemen die hij schetst zouden geen reden zijn voor een grootscheeps actieplan. Zo krijgen 50.000 kinderen thuisonderwijs - 0,5 procent van het totaal - en dat zijn niet alleen islamitische kinderen. Ook het verstrekken van maagdelijkheidsverklaringen door artsen, een praktijk die mogelijk strafbaar wordt, zou weinig voorkomen.

De linkse oppositiepartij La France Insoumise hekelt de nieuwe ‘islam-obsessie’ van Macron. ‘Hij valt moslims aan om het eigen sociale falen en de rampzalige aanpak van COVID-19 te verhullen’, oordeelde partijprominent Manon Aubry.

