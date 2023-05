Macron toert door de provincie in hoop op verzoening

Macron wil met ‘honderd dagen van verzoening’ zijn presidentschap een nieuwe impuls geven. Maar dat valt nog niet mee. Hij wordt her en der getrakteerd op een ‘pannenconcert’.

De Franse president Emmanuel Macron is bezig aan wat hijzelf ‘honderd dagen van verzoening’ noemt. Macron bezoekt daarbij onder meer plaatsen in de provincie, waar hij in gesprek probeert te gaan met ‘gewone’ burgers.

Na het verhogen van de pensioenleeftijd

De president hoopt zo de gemoederen tot bedaren te brengen na de massale woede die ontstond over door hem doorgedrukte pensioenhervormingen, waaronder een verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. “Niemand kan de eisen negeren van mensen die vragen om sociale rechtvaardigheid en vernieuwing van onze democratie”, aldus de president in een tv-toespraak vorige maand bij het begin van zijn verzoeningstour. “Zeker ik kan dat niet negeren.”

De honderd dagen eindigen op de nationale feestdag 14 juli. Dan wil de president de balans opmaken. Daags na Macrons rede presenteerde premier Élisabeth Borne alvast een reeks maatregelen die de Fransen gunstiger moeten stemmen.

Zo wordt het minimumloon met 6 procent verhoogd. Leraren krijgen meer salaris, bedrijven worden opgeroepen om loonsverhogingen door te voeren, en oudere werknemers krijgen meer kansen om zich om te scholen. Ook moet de vergroening van de economie worden versneld en wordt meer actie beloofd tegen illegale immigratie. “Ik geloof alleen in resultaten”, verklaarde Borne.

Boze betogers met potten en pannen

De door velen gehate pensioenhervormingen hebben de steun voor Macron doen kelderen. Volgens de laatste peilingen is nog maar rond een kwart van de Fransen positief over de centristische president. Alleen op het dieptepunt van de Gele Hesjes-crisis, in zijn eerste termijn, was Macron nog impopulairder. Op de plekken die hij tot nu toe op zijn honderd-dagen-toer aandeed, werd hij telkens opgewacht door boze betogers die op pannen en deksels trommelen.

Ook afgelopen maandag, toen Macron de zuidelijke stad Lyon bezocht voor een herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, werd Macron weer getrakteerd op zo’n luidruchtig concert de casseroles (‘pannenconcert’), zoals de Fransen het noemen. “Macron, stap op!” scandeerden de trommelende demonstranten, die door de politie op een flinke afstand van het staatshoofd werden gehouden.

Pannenprotest vorig maand in Toulouse. Beeld AFP

De wijze waarop de president de pensioenhervormingen doorvoerde heeft ook een debat op gang gebracht over de stand van de Franse democratie. Want omdat de regering in het parlement geen meerderheid vond voor de hervormingen, drukte zij de wet door via het omstreden grondwetsartikel 49.3. Dat artikel geeft regeringen het recht om wetgeving per decreet, zonder goedkeuring van het parlement, af te kondigen, op voorwaarde dat de regering zichzelf vervolgens onderwerpt aan een vertrouwensstemming in het parlement.

Roep om democratische vernieuwing

Onder verwijzing naar deze - op zich grondwettelijke - politieke manoeuvre schildert de radicaal-linkse oppositiepartij La France insoumise (‘Het niet-onderworpen Frankrijk’) Macron af als een arrogante despoot. Betogers droegen tijdens demonstraties de afgelopen maanden poppen van Macron mee met zijn hoofd in een strop, of met zijn nek op een hakblok. En serieuze commentatoren discussiëren over de noodzaak van ingrijpende democratische hervormingen. De bekende politicoloog Pierre Rosanvallon sprak in een tv-programma zelfs van de “de ernstige crisis in de democratie sinds de oorlog in Algerije.”

Dat het werkelijk tot verstrekkende democratische vernieuwingen komt, verwacht vrijwel niemand. Sommige deskundigen waarschuwen ook dat het riskant is om in zulke onzekere, broeierige tijden ingrijpend te sleutelen aan het staatsbestel. Bovendien is er in de Assemblée National te weinig steun voor.

Maar tegelijk zal het voor Macron niet meevallen om met zijn ‘honderd dagen van verzoening’ zijn presidentschap een nieuwe impuls te geven. Want de president heeft de vakbonden met zijn pensioenwet grondig tegen zich in het harnas gejaagd. Premier Borne heeft de bonden uitgenodigd om volgende week te komen overleggen, maar het is de vraag of dat tot iets leidt.

Macron vorig maand in gesprek met vakbondsleider Chloe Bourguignon. Beeld AFP

Na Macrons verzoenend bedoelde tv-toespraak schamperde vakbondsleider Sophie Binet dat de president op een andere planeet lijkt te leven. “De speech had geschreven kunnen zijn door ChatGPT!” hoonde ze.

Bij immigratieplan wil Macron verdere verdeeldheid voorkomen

Wat het voor Macron extra ingewikkeld, is dat hij sinds de verkiezingen van vorig jaar geen meerderheid meer heeft in het parlement. De president weigert samen te werken met de radicaal-rechtse fractie van Marine Le Pen, omdat hij haar niet nog meer geaccepteerd wil maken dan ze inmiddels al is. De radicaal-linkse oppositie op haar beurt wil niks met hem te maken hebben. En premier Borne slaagt er maar mondjesmaat in steun te verwerven van de centrumrechtse Les Républicains. Met nog vier jaar te gaan in zijn tweede termijn dreigt hierdoor voor Macron een politieke impasse.

Om in elk geval geen nieuwe olie op het vuur te gooien, kiest de regering momenteel bij een ander omstreden wetsvoorstel, over immigratie, demonstratief voor een behoedzame benadering. Premier Borne drukt de wet niet per decreet door, maar wil de komende maanden een compromis zoeken dat kan rekenen op een meerderheid in het parlement. “We zetten onze gesprekken voort totdat we uitkomen bij een evenwichtige wettekst”, aldus de premier. “Dit is niet het moment om een debat te openen over een wetsvoorstel dat het land kan verdelen.”

« Nous sommes en train de traverser, depuis la fin du conflit algérien, la crise démocratique la plus grave que la France ait connue »



L'historien Pierre Rosanvallon exprime sa colère et son inquiétude chez #Quotidien ⬇ pic.twitter.com/pVmSL4ggGl — Quotidien (@Qofficiel) 17 april 2023

