Macron speelt hoog spel met Poetin

Het Westen verdenkt Poetin ervan Oekraïne te willen binnenvallen en Macron hoopt een ‘de-escalerend’ signaal van hem te krijgen. Of zelfs de garantie dat er niets zal gebeuren.

De Russische president liet van tevoren weten dat hij ruim de tijd zal nemen om de Fransman – de eerste westerse leider die hij ziet sinds in december de spanning opliep – zijn standpunt toe te lichten.

Tot nu toe nam Poetin Europa niet echt serieus. Maar als hij wil toegeven, dan kan hij dat volgens sommige waarnemers beter met Macron doen dan met de Amerikanen, die volgens hem ‘hysterische taal’ uitslaan. Volgens Washington kunnen de Russen nu elk moment Oekraïne binnenvallen.

Poetin heeft er alle belang bij om het wereldnieuws te domineren

Maar volgens een andere analyse is het idee dat Poetin op zoek is naar een oplossing naïef. Poetin, zegt bijvoorbeeld Guillaume Klossa van de denktank EuropaNova, is er vooral op uit om de wereld te laten denken dat hij Oekraïne op korte termijn binnen kan vallen. Zo zorgt hij voor gunstige omstandigheden voor de heronderhandeling van internationale akkoorden die werden gesloten na de val van de Sovjet-Unie.

Hij heeft er zowel in binnen- als buitenland alle belang bij om het wereldnieuws te domineren. ‘Via gesprekken zoals met Macron kan hij zich het aanzien van een man van de dialoog aanmeten die uit is op vrede’, aldus Klossa in Journal du Dimanche.

In de Franse media wordt de actie van Macron veelvuldig vergeleken met een vredesmissie die Nicolas Sarkozy als president in augustus 2008 ondernam. Sarkozy wist destijds Poetin een staak-het-vuren te ontfutselen. Frankrijk was toen net als nu voorzitter van de Europese Unie. Maar de omstandigheden zijn volgens Klossa nu om verschillende redenen radicaal anders dan toen. Zo ambiëren de Russen nu een sleutelrol in de Euraziatische wereld en willen zij op gelijke voet staan met China en de VS.

“Poetin, een goede biljarter die het spel graag over meerdere banden speelt, wil de Europese Unie, die door velen in Oekraïne en oud-Sovjetstaten wordt bewonderd, verzwakken”, zegt Klossa. Daarom zal de Russische president volgens Klossa gebruik maken van het geringste licht dat hij tussen Parijs en Berlijn ontdekt om de Europeanen uit elkaar te spelen.

De Franse president Macron op weg naar zijn afspraak met de Russische president Poetin. Beeld AFP

De Russische president zou kunnen proberen de Franse verkiezingen te beïnvloeden

Een dialoog met Macron, die twee maanden voor de presidentsverkiezingen een diplomatiek succes goed kan gebruiken, zou weken kunnen duren zonder dat Poetin ook maar de kleinste toezegging doet. Daarbij is het niet bepaald ondenkbaar dat de Russische president zal proberen om de Franse verkiezingen te beïnvloeden door de besprekingen uiteindelijk te laten mislukken. Het risico dat Macron neemt is dus groot. Hij zou met zijn onderneming tijd willen winnen en ervoor zorgen dat er niets gebeurt tot april wanneer de verkiezingen in Frankrijk plaatsvinden.

Met de Oekraïnecrisis wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan een bewogen relatie tussen de twee landen. Toen hij net gekozen was in 2017 rolde Macron de rode loper uit in het kasteel van Versailles voor zijn Russische ambtgenoot. Maar hij veroordeelde toen tijdens een gezamenlijke persconferentie ook Russische bemoeienis met de verkiezingen.

Twee jaar later ontving Macron Poetin voor een langere ontmoeting op zijn vakantieadres aan de Côte d’Azur, een middeleeuws fort. Maar dat weerhield de Russen er niet van om zich hierna in de Franse invloedssfeer in Afrika te mengen. Eind vorig jaar arriveerden in Mali, waar Frankrijk het jihadisme bestrijdt, Russische huurlingen van een beveiligingsbedrijf dat, vermoedt Parijs, banden heeft met het Kremlin.

