Macron knippert als eerste: de Brits-Franse ruzie over visrechten is voorlopig gesust

De Franse president Macron heeft als eerste met zijn ogen geknipperd in de ruzie met Groot-Brittannië over visrechten. Maandagavond liet hij weten van sancties af te zien die om middernacht in zouden gaan. Hij zei de strafmaatregelen op te schorten zodat beide landen aan nieuwe voorstellen kunnen werken om hun conflict op te lossen.

Sinds het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ruziën beide landen al over visvergunningen. In het brexit-akkoord is afgesproken dat Franse vissers toegang houden tot de Britse wateren zolang ze kunnen aantonen dat ze daar ook eerder hebben gevist. Volgens Macron hebben veel Franse schepen geen toestemming gekregen terwijl ze daar wel recht op hebben. Johnson zegt juist ruimhartig te zijn geweest bij de uitgifte van vergunningen.

De ruzie kwam vorige week tot een kookpunt toen Franse autoriteiten de Britse vissersboot Cornelis Gert Jan aan de ketting legden omdat het schip volgens hen zonder vergunning in Franse wateren viste. Een ander schip kreeg een boete opgelegd omdat het geen Franse controleurs aan boord zou hebben toegelaten. Bovendien dreigde Parijs Britse vissers vanaf dinsdag niet meer toe te zullen laten in Franse havens en ook het Brits vrachtvervoer verscherpt te gaan controleren.

Extra controles

Dit alles tot woede van de regering in Londen, die zijn ambassadeur uit Parijs terugriep en waarschuwde om andersom Europese schepen in de Britse wateren aan extra controles te zullen onderwerpen. Verhitte gesprekken tussen Macron en Johnson volgden. In Rome, waar ze elkaar afgelopen weekend in de wandelgangen van de G20 ontmoetten, kwamen ze niet nader tot elkaar. En ook in Glasgow, aan de zijlijn van de klimaattop, gaven de kemphanen aanvankelijk niet toe.

Maar Macron lijkt nu de scherpste randjes van de discussie te hebben gehaald. “De gesprekken moeten doorgaan”, zei hij in Glasgow. Dinsdagochtend hebben de Franse autoriteiten de Cornelis Gert Jan vrijgegeven. Maar de Franse president waarschuwde wel dat er ook van de andere kant wat beweging moet komen. “We zullen zien of dinsdag aan het eind van de dag er ook echt iets is veranderd.”

‘Oneerlijk’

Aan Britse kant was de toon van minister van buitenlandse zaken Liz Truss maandag nog fel. De Fransen hebben zich ‘oneerlijk’ gedragen, zei ze tegen Sky news. Ook suggereerde ze dat Macron wellicht ‘onredelijke bedreigingen’ had geuit omdat er in zijn land verkiezingen aankomen. Toch leek achter de schermen ook aan de Britse kant voorzichtige bereidheid om de ruzie te sussen. Zo gaf het Britse Kanaaleiland Jersey maandag 49 tijdelijke vergunningen tot januari aan Franse vissersboten uit.

De kleine stapjes die zijn gezet, lijken voldoende om het gesprek tussen de twee landen weer voort te zetten. De Britse brexit-minister Frost heeft in elk geval de uitnodiging van zijn Franse collega, minister van Europese zaken Clément Beaune, aangenomen om donderdag in Parijs verder te praten.

Lees ook:

Macron en Johnson komen niet nader tot elkaar in de visruzie

Macron en Jonhson voerden zondagochtend tijdens een G20-top in Rome een onderonsje van een halfuur over de kwestie die de laatste weken de spanning tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk heeft doen oplopen. Maar Londen en Parijs leggen het resultaat van die ontmoeting verschillend uit.