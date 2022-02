Macron kan Poetin niet vermurwen tot concessies

Het had er even de schijn van dat de Franse president Emmanuel Macron zich niet voor niks maandag vijf, zes uur lang de blaren op de tong had gepraat bij de Russische president Poetin. Na afloop meldden anonieme Franse functionarissen dat Vladimir Poetin had beloofd dat Rusland geen nieuwe legermanoeuvres bij de Russisch-Oekraïense grens zou laten houden.

Dat was een toezegging tot de-escalatie waarmee Macron dinsdag kon aankomen bij zijn volgende gastheer, de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Alleen: dat had Poetin helemaal niet toegezegd, want ‘Moskou en Frankrijk kunnen helemaal geen deals sluiten, dat is gewoon onmogelijk’, spelde Kremlinwoordvoerder Dimitri Peskov dinsdag uit. “Frankrijk is een belangrijk land in de EU. En het is lid van de Navo, maar Parijs is daarin niet de leider. In dit blok heeft een heel ander land de leiding. Dus van welke deals kan er dan sprake zijn?”

Daarmee bevestigde het Kremlin eens te meer dat Rusland in de Oekraïne-crisis geen zaken kan doen met de EU (waarvan Frankrijk tot juli voorzitter is), maar met de Verenigde Staten, c.q. de Navo. De Navo en de VS waren ook de geadresseerden toen Moskou in december zijn eisen op tafel legde – geen nieuwe Navo-leden meer, Oekraïne al helemaal nooit, en alle Navo-troepen weg uit voormalige Oostbloklanden.

‘Historische oplossingen’

Blijft de vraag waarover de Franse en de Russische presidenten, elk aan het uiteinde van een absurd lange tafel, hadden zitten praten. Macron was de eerste westerse leider die op bezoek kwam sinds het uitbreken van de Oekraïne-crisis. Van tevoren had de Franse president gezegd dat hij met Poetin op zoek zou gaan naar ‘historische oplossingen’. Het is Moskou niet zozeer om Oekraïne te doen, maar vooral om veiligheidsgaranties.

Daarmee sloeg de president een inschikkelijker toon aan dan eerder Navo-chef Jens Stoltenberg en de Amerikaanse president Joe Biden. In de wandelgangen in Moskou deed hij er nog een schepje suiker bovenop. Desgevraagd bevestigde hij dat ‘finlandisering’ van Oekraïne ‘een van de modellen die ter tafel liggen’ was. Oftewel: Oekraïne dwingen tot neutraliteit, daar valt over te praten – al sprak Macron zichzelf ook tegen door te stellen dat Oekraïne's zelfbeschikkingsrecht ‘geen onderwerp voor compromissen kan zijn’.

Macrons verzoenende gebaren bevestigden de indruk dat het Navo-blok barstjes vertoont als het gaat over de juiste benadering van Poetin. Maandag had de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, te gast bij de Amerikaanse president Biden, dat ook al pijnlijk getoond. Sprekend over de omstreden directe gaspijplijn van Rusland naar Duitsland zei Biden ‘er zal geen Nord Stream 2 meer zijn’ als Rusland Oekraïne binnenvalt. Maar Scholz hield over die sanctiemogelijkheid de lippen stijf op elkaar.

Macron hield dinsdag in de Oekraïense hoofdstad Kiev vol, zij het in algemene bewoordingen, dat hij van Poetin heeft begrepen dat die het conflict rondom Oekraïne niet verder zal laten escaleren. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei dat hij van Poetin ‘concrete stappen’ verwacht en niet enkel woorden.

Niet lang daarna was Macron al weer op weg, ditmaal naar Berlijn, waar hij samen met Scholz en de Poolse president Andrzej Duda in beraad ging. Hun doel, dat was duidelijk en eensgezind, liet Scholz weten: “een oorlog in Europa voorkomen”.

De Franse president Emmanuel Macron is maandag op uitnodiging van zijn Russische collega Vladimir Poetin in Moskou. Dinsdag reist hij door naar Kiev om te praten over de crisis rond Oekraïne. Macron kan een diplomatiek succes twee maanden voor de verkiezingen goed gebruiken.