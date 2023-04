Macron hoopt op Xi om ‘Rusland tot bezinning te krijgen’, maar dat lijkt wensdenken

“Ik kan op je rekenen om Rusland tot bezinning te brengen”, sprak de Franse president Emmanuel Macron hoopvol tegen zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping.

Achter twee fleurige boeketjes spraken de twee leiders donderdag de pers in Peking toe, als deel van Macrons tweedaagse bezoek aan China, waarbij ook EU-leider Ursula von der Leyen zich aansloot.

Macron ging dat bezoek tegemoet met optimisme en diplomatie. “We moeten blijvende vrede vinden”, zei hij. “Een vrede die internationaal erkende grenzen respecteert en escalatie tegengaat. En ik geloof dat het net zo’n belangrijke vraag voor China is, als voor Frankrijk en voor Europa.”

Om dat te bewerkstelligen, bedankte hij Xi twee keer voor de uitnodiging in zijn speech, die ruim twee keer zo lang duurde als die van Xi, tegen goede Chinese gewoonte in, en onder herhaald zuchten van Xi.

Macron hoorde het niet - of deed tenminste alsof. China kan een grote rol spelen in de vredesonderhandelingen met Rusland, gelooft de Franse leider, die zijn toespraak gebruikte om dat te benadrukken. Het tweede doel van zijn bezoek, een nauwer handelspartnerschap met China, is mooi meegenomen.

Scepsis

Zo optimistisch als Macron naar China vloog, zo sceptisch waren kenners over het nut van zijn bezoek. Gaat Xi zomaar zijn standpunt veranderen? China spreekt immers al maanden dezelfde woorden uit, die het eind februari vastlegde in een twaalfpuntig vredesplan: ja, er moet vrede komen, want stabiliteit is goed voor de wereld. En nee, nucleaire wapens zijn niet goed. Maar zich expliciet uitspreken tegen de Russische invasie in Oekraïne, dat weigert Xi.

Bovendien is het niet de eerste keer dat Macron zichzelf overschat: lang nadat andere wereldleiders het hadden opgegeven, bleef de Franse leider pogen om de Russische president Poetin te overtuigen om verstandig te zijn, en zijn troepen terug te trekken uit Oekraïne. Het bleek tevergeefs.

Ook donderdag gaf Xi niet toe, ondanks Macrons pogingen. “Alle landen maken zich zorgen om de veiligheid”, sprak de Chinese leider, die benadrukte dat zijn land kernwapens en biologische oorlogsvoering afkeurt. Wel was China “bereid om de internationale gemeenschap gezamenlijk met Frankrijk op te roepen rustig te blijven”. De leider riep ook op om ‘zo snel mogelijk’ met vredesonderhandelingen te beginnen, maar echt concrete beloftes bleven uit.

Geen vrienden

Wat vermoedelijk niet meehelpt, is dat ook Ursula von der Leyen met Macrons is meegekomen. Waar Macron als good cop met open armen door de Chinezen werd ontvangen, is de EU-leider minder welkom. Vele Chinezen zien Von der Leyen, de bad cop, als spreekbuis van de VS, die voor het Witte Huis het vuile werk moet opknappen.

Vorige week haalde Von der Leyen al fel uit tegen China. Zo zei ze dat de EU ‘sterker’ moet optreden tegen China en Pekings ‘escalerende acties’. Tegelijkertijd benadrukte ze dat Europa nog steeds handel met China wil drijven.

Ook donderdag was haar speech vooral een waarschuwing aan Peking: pas op met toenadering aan Rusland. “We roepen China op geen militaire middelen te geven aan de agressor. Dat gaat in tegen internationale wetten. Dat zou de relatie tussen de EU en China flink schaden.” Maar hoeveel indruk het maakt op de Chinezen, is de vraag.



Handelsverdragen

Vooralsnog is het vooral Xi die profiteert van het Europese bezoek. Hij ondertekende donderdag een reeks handelsverdragen met Frankrijk, goed voor de Chinese economie. Daarnaast hoeft hij zijn standpunten over de oorlog niet te veranderen. En dat Macron naast hem zit om over vrede in Oekraïne te praten, geeft Xi's vredesplan een stukje meer geloofwaardigheid.

Macron, daarentegen, staat erbij en kijkt ernaar. Als hij succes boekt met zijn bezoek, zit ‘m dat voorlopig vooral in opgekrikte Chinese handel met de Fransen. Maar of het ook op diplomatiek vlak wat oplevert, is een vraag voor de langere adem.

Aan het einde van de gezamenlijke persconferentie schoof een bode Xi's stoel voorzichtig weg. Macron moest opstaan zonder hulp.

Emmanuel Macron en Ursula von der Leyen waren niet de enige buitenlandse gasten die China donderdag over de vloer had. Ook de Saudische en Iraanse ministers van buitenlandse zaken - prins Faisal bin Farhan Al Saud en Hossein Amir-Abdollahian - waren in het land, voor een speciale gelegenheid. Het is de eerste keer in zeven jaar dat de ministers van beide landen elkaar weer de hand schudden, nadat de banden in 2016 verbroken werden. De ontmoeting komt bijna een maand nadat beide landen overeen kwamen de diplomatieke banden weer te herstellen. De overeenkomst werd gesloten onder bemiddeling van China, en wordt gezien als een belangrijke diplomatieke doorbraak. De ministers bevestigden donderdag het plan de diplomatieke missies in elkaars landen op korte termijn weer te openen, en spraken ook over het opnieuw opstarten van vliegverkeer tussen Iran en Saudi-Arabië. Maar dit diplomatieke succes doet de machtsstrijd tussen beide landen nog niet liggen, bleek ook uit een poging tot een handdruk - aangemoedigd door China’s minister van buitenlandse zaken - die al snel ontaardde in een kleine worsteling tussen beide ministers om de eigen hand bovenop te laten eindigen; de Iraniër Amir-Abdollahian won deze ronde.

