Macron: Franse scholen gaan niet voor 11 mei weer open

De Fransen zullen zich nog een maand alleen buiten de deur kunnen wagen met een correct ingevulde verklaring. Daarna moet er voor elke burger een masker beschikbaar zijn en kan iedereen die symptomen vertoont, worden getest.

Vooraf werd druk gespeculeerd over de vraag of het staatshoofd antwoord zou geven op de vraag hoe het land de lockdown die in Frankrijk op 17 maart inging, moet beëindigen. Aan die verwachting heeft Macron voldaan door een datum te noemen. De crèches en scholen gaan na 11 mei geleidelijk weer open, ouders kunnen dan weer aan het werk. Alleen door de huidige lockdown te verlengen, kan de verspreiding van het virus worden vertraagd, benadrukte Macron. “En alleen zo kan onze zorg weer op krachten komen.”

De meest kwetsbare personen, ouderen en gehandicapten zullen ook na 11 mei binnen moeten blijven. “Hoe beter we ons aan de regels houden, hoe meer levens we zullen redden”, aldus Macron die uitgebreid stilstond bij iedereen die een rol speelt in de strijd tegen een ‘geduchte, onzichtbare en onvoorspelbare vijand.’

Geen evenementen tot half juli

Net als het onderwijs zal ook het economische leven niet in een keer weer van start kunnen gaan. Activiteiten die op gespannen voet staan met de regels voor afstand houden blijven verboden. “Maar als de veiligheid van werkgevers en werknemers is gegarandeerd, moeten zij weer kunnen produceren.”

Zeker is dat hotels, restaurants, cafés en theaters en bioscopen tot half juli dichtblijven. Ook zullen festivals en andere evenementen niet door kunnen gaan. Voor de culturele sector zegde Macron extra hulp toe. De Franse regering verhoogde de noodhulp vorige week al van 45 naar naar 100 miljard.

Macron riep banken en verzekeraars op solidair te zijn en clementie te tonen met bedrijven die in de problemen komen.

In Frankrijk stierven tot nu toe 15.000 mensen aan Covid-19. Het aantal opnamen op de IC neemt sinds vijf dagen licht af.

